LVBP: Cardenales sustituye a Everson Pereira con prospecto de Toronto Blue Jays

Cardenales de Lara quiere mantener su buen momento y consolidarse en los primeros lugares en el inicio de la segunda mitad en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los pájaros de rojos no contarán con el bigleaguer Everson Pereira, pero ya tienen reemplazo para encarar los siguientes desafíos en la pelota criolla.

Yohendrick Piñango, prospecto de Toronto Blue Jays, será la figura que llega como sustituto del jardinero de Tamba Bay Rays. Los actuales campeones añadirán al pelotero de Carora, quien se estrenó en la pasada campaña del circuito con los barquisimetanos, de acuerdo con el reporte de El Emergente.

Pereira no ha logrado recuperarse de sus dolencias en la parte baja de la espalda que lo han mantenido fuera de la acción en el circuito venezolano. La baja del grandeliga coincidió con el regreso de Danry Vásquez, quien recuperó su puesto en el lineup de Lara como jardinero derecho.

Yohendrick Piñango se une a Cardenales

Los dirigidos por César Izturis pasaron la escoba en su casa ante Caribes de Anzoátegui y comenzarán la séptima semana en el torneo en el cuarto peldaño de las posiciones. La presencia de Piñango le dará profundidad a la plantilla en la vigente campaña, donde afrontará su segunda experiencia en Venezuela tras dejar promedio al bate de .250, ocho hits, un jonrón, siete impulsadas, seis anotadas, .333 en porcentaje de embasado (OBP) y un .771 de OPS en 19 juegos.

Es probable que el patrullero de 23 años sea agregado al roster para semana 7 en la LVBP. El guardabosque lució estadísticas de .258 de average, .361 de OBP, 117 imparables, 15 cuadrangulares, 70 remolques y OPS de .791 en 131 encuentros en las ligas menores con los Azulejos de Toronto.