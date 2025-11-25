LVBP: ¿Pueden los Tiburones superar a los Tigres del 2001?

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) vive un momento vibrante. Los Tiburones de La Guaira han sido el equipo más explosivo en lo que va de campaña, con 42 jonrones en 32 juegos de la temporada 2025-2026, se perfilan como candidatos a desafiar el histórico registro de los Tigres de Aragua, quienes conectaron 85 cuadrangulares en 2001. La diferencia clave está en el calendario: aquella campaña fue de 62 partidos, mientras que la actual es de 56.

El récord de los Tigres de Aragua en 2001

Los Tigres de Aragua establecieron un registro ofensivo que aún permanece como referencia. Sus 85 jonrones en 62 juegos representaron un promedio de 1,37 cuadrangulares por encuentro. Esa cifra, producto de una alineación profunda y un entorno ofensivo favorable, se convirtió en un estándar difícil de igualar.

En esa temporada, Roberto Zambrano largó 19 bambinazos, marca que aun sigue vigente dentro de la franquicia aragüeña. Figuras como Michael Ryan (10), Juan Rivera (9), Oscar Salazar (8), Pedro Castellano (7), Rafael Álvarez (7), Derrick Gibson (7) y Miguel Cabrera (5) contribuyeron a alcanzar la mítica cifra.

La ofensiva de los Tiburones en 2025-2026

Los Tiburones han conectado 42 jonrones en 32 juegos, lo que equivale a un promedio de 1,31 cuadrangulares por encuentro. Si mantienen ese ritmo en los 56 encuentros del calendario, cerrarían la temporada con aproximadamente 73 jonrones, lejos de los 85 de los Tigres. Para superar el récord, necesitarían elevar su promedio a 1,52 jonrones por juego en los 24 compromisos restantes, una tarea exigente pero no imposible.

¿Récord posible o ilusión?

El promedio actual de 1,31 jonrones por juego proyecta un total de 73 cuadrangulares. Para alcanzar los 85, los Tiburones deben incrementar su producción en al menos un 16% durante los últimos 24 juegos. Esto significa que necesitarían jornadas explosivas, con múltiples cuadrangulares, para compensar la diferencia.

En la 2025-2026, solo tres equipos poseen tres jugadores con cinco cuadrangulares o más en lo que va de temporada, Caribes de Anzoátegui (Cuadrado, Fuenmayor y Rodríguez), Leones del Caracas (Bonaci, Daza y Sosa) y Tiburones (Acosta, Areinamo y Montaño).