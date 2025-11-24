Víctor Davalillo dejó un registro casi imposible de superar en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Los récords en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), que esta temporada se disputa en honor al “Rey” David Concepción, mantiene al ya fallecido inmortal Vitico Davalillo como una de las estrellas más valiosas tras dejar el impresionante registro de 4.626 imparables conectados en su larga trayectoria de 30 años en el beisbol venezolano.

Sin embargo, el zuliano, héroe de los Leones del Caracas no ha sido el único con registros históricos en nuestro beisbol. Por ello presentamos algunas de esas marcas que siguen vigentes y sin duda, representan la aspiración de muchos peloteros de superarlas.

Larga cadena de récords

Los más importantes además de Vitico incluyen a Alex Cabrera por su récord de jonrones en una temporada con 21, y el equipo Cardenales de Lara por imponer varias marcas en la temporada 2024-2025.

“El Matatán” Eliézer Alfonzo puede ser considerado como uno de los bateadores más poderosos que ha tenido la LVBP. Alfonso es el jugador con más jonrones conectados en la historia de la liga con 138 bambinazos.

Récords de jugadores

Más hits: Víctor Davalillo lidera la lista histórica con 4626 hits.

Más jonrones en una temporada: Alex Cabrera implantó la marca con 21 jonrones en la temporada 2001-2002, mientras que en la zafra 2024-2025, Renato Núñez igualó ese registro histórico.

Mayor número de carreras remolcadas en una temporada: Jesús Guzmán con 67.

Mejor promedio de bateo en una campaña: Davalillo impuso la marca con .453 de average en la temporada 1961-1962.

Récords de equipos. Mayor número de victorias en una temporada regular: Los Tiburones de La Guaira obtuvieron 36 victorias en la zafra 1984-1985.

Mayor número de carreras anotadas en una temporada regular: Los escualos con 322 en la temporada 1984-1985.

Mayor número de jonrones en una temporada regular: Los Tiburones conectaron 56 en la campaña 2021-2022.

Mayor número de bases robadas en una zafra regular: La Guaira con 133.

Nota de Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020