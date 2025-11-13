LVBP: Eliezer Alfonzo Jr. habla de su firma con los Dodgers de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional sirve como vitrina, bien sea para todos aquellos prospectos que desean adquirir tiempo de juego y para los que cuentan con más tiempo en el circuito, busquen una nueva oportunidad de llegar a las Grandes Ligas; y este último caso está sucediendo con el receptor de los Navegantes del Magallanes, Eliezer Alfonzo Jr.

El pelotero de 26 años, en medio de esta campaña de la pelota criolla en su edición 2025/2026, acaba de firmar un contrato de ligas menores con la organización de los Dodgers de Los Ángeles a principios de esta semana.

Durante su carrera en el sistema de MLB estuvo ocho largos años en la franquicia de los Tigres de Detroit, en los que pasó por todos los niveles de las ligas menores hasta llegar incluso a Triple-A. En este lapso de tiempo, disputó un total de 532 juegos y con más de 1912 turnos al bate y promedio ofensivo de .281.

Tomando en consideración que se trata de otro criollo entre los actuales campeones de la Major League Baseball, conversó con los medios de comunicación previo al compromiso frente a los Tiburones de La Guaira en el estadio Universitario.

Eliezer Alfonzo Jr. sobre su nueva firma en MLB

“Es una gran oportunidad y estoy agradecido con la organización de los Dodgers de Los Ángeles por el chance que me están dando. El equipo de Detroit fue el equipo que me dio la oportunidad de formarme como pelotero profesional; es el equipo que firmé desde los 16 años y pasé varios años con ellos, pero bueno, es una etapa que ya se cierra y ahora enfocado en lo que viene a futuro con los Dodgers de Los Ángeles”, afirmó.

Al hablar de Magallanes y de su actualidad, siendo uno de los mejores en el pitcheo colectivo, habló sobre lo que representa su trabajo como receptor. “Creo que tenemos un gran grupo de lanzadores, tenemos una química increíble, hay confianza, nos conocemos y creo que eso es lo más importante que tenemos uno en el otro”, mencionó.

“La comunicación con el staff, especialmente con Darwin Marrero, Miguel Socolovich y con cada uno de los lanzadores. Creo que la comunicación y la preparación que tenemos antes de cada juego es importantísima y creo que la clave ha sido mantenernos con esos planes para enfrentar a los equipos rivales y, gracias a Dios, hemos podido lanzar bien en una liga de bateo”, destacó.

Finalmente, hizo énfasis en lo que está haciendo para tener mejores resultados ofensivos como uno de los bateadores más importantes del roster. “Este es un deporte que se trata de ajustes, y el que haga más rápido los ajustes es el que va a tener la oportunidad de ganar. Creo que tanto con mi persona como con el resto de mis compañeros hemos estado haciendo los ajustes y venidos día a día trabajando en la jaula de bateo y en la práctica y creo que los últimos juegos hemos demostrado que, si la ofensiva puede encaminarse, vamos a poder conseguir los resultados que queremos”, sentenció.