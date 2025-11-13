LVBP: Luis Suisbel cuenta todos los detalles sobre su actual temporada con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes siguen en la constante búsqueda de dejar atrás el mal comienzo de temporada. Esta es una organización que tiene lo necesario para estar en lo más alto de la tabla, gracias a la jerarquía que han adquirido sus peloteros jóvenes, especialmente cuando se habla del prospecto Luis Suibel, que cumple con los estándares requeridos.

El pelotero de 22 años es uno de esos nuevos talentos que se están abriendo un espacio en la pelota criolla, gracias a su entrega, pasión y dedicación a la hora de salir al terreno de juego. Sus habilidades, tanto defensivas en la esquina caliente como su explosividad y oportunismo en la caja de bateo, le han dado el privilegio de estar no solo en los principales departamentos ofensivos de su equipo, sino que se ha ido ganando el respeto y cariño de la afición.

A pesar de que no están pasando por un buen momento en lo colectivo, su presencia en la alineación de la nave turca es una evidencia de la confianza que tiene el cuerpo técnico en su producción y en que puede asumir un rol más protagónico en apenas su segundo año en la LVBP.

Pero para profundizar más a fondo en la actualidad del Magallanes y en sus actuaciones personales, habló en exclusiva para Meridiano antes del compromiso del pasado miércoles 12 de noviembre ante los Tiburones de La Guaira, con la finalidad de dar a conocer sus impresiones en estas primeras de cambio en una de las ligas invernales más importantes de este deporte.

Luis Suisbel sobre su temporada con Magallanes

En el inicio de la entrevista, el jugador expresó su satisfacción por el rendimiento alcanzado tanto en lo personal como en lo colectivo con los Navegantes del Magallanes, uno de los equipos más emblemáticos del circuito.

“Bastante contento y afortunado que la gerencia de los Navegantes del Magallanes me haya dado las oportunidades necesarias. Y bueno, gracias a Dios las cosas últimamente han estado saliendo bastante bien para mí y para el equipo y estoy bastante contento por eso”, afirmó.

Asimismo, habló de que la preparación ha sido un factor clave en su desempeño esta temporada, en cuanto a su planificación de adaptarse a los diferentes lanzadores que debe enfrentar en la LVBP. “Todo es preparación. Tenemos una preparación previa antes de cada encuentro y antes de la temporada tuve una preparación con respecto a eso (velocidad de los lanzamientos). En esta liga te enfrentas a muchos jugadores con bastante experiencia y, obviamente, van a tener un plan de cómo lanzarte y, bueno, la preparación va a ser bastante importante para tener buenos resultados”, comentó.

De igual forma y a pesar de un inicio ofensivo complicado, el prospecto asegura que el equipo ha sabido recuperarse. “Lastimosamente, no hemos tenido el mejor comienzo ofensivo, pero gracias a Dios en los últimos encuentros las cosas han estado saliendo bastante mejor para nosotros ofensivamente; hemos estado golpeando y colocando la pelota más en juego. Obviamente, el staff todavía nos da aliento, nos da su voto de confianza, que es sumamente importante para nosotros, y creo que eso ha sido parte de las razones por las que han estado saliendo las cosas mejor últimamente”, aclaró.

Por otro lado, ofreció detalles sobre su actual permiso otorgado por su organización en la MLB. “Actualmente, cuando me otorgaron el permiso (Marineros de Seattle), sí me dieron una fecha límite, pero aún no la tengo; no se han comunicado conmigo para decirme cuándo va a ser y espero estar con el equipo el mayor tiempo posible para poder ayudarlos a conseguir el campeonato”, mencionó.

Seguidamente, Suibel subrayó además la importancia de cada encuentro para Magallanes en esta etapa del torneo: “Creo que para nosotros todos los partidos ahora mismo son importantes; si bien es cierto que no hemos tenido el mejor comienzo y, obviamente, cada partido que enfrentemos es una final para nosotros y, a pesar de este comienzo, vamos a seguir tratando y personalmente voy a continuar tratando de dar lo mejor de mí a diario para conseguir buenos resultados”, sentenció.

Finalmente, dio a conocer sus pensamientos de lo que significa jugar ante sus eternos rivales. “Contra los Leones es la rivalidad, ¿me entiendes?, y es bastante emocionante poder enfrentarlos a ellos, tener el estadio completamente lleno, y es bastante apasionante y emocionado”, finalizó.