LVBP: Balbino Fuenmayor se pone a las puertas de una hazaña increíble

Caribes de Anzoátegui sacó petróleo de su visita a Nueva Esparta, al lograr derrotar a Bravos de Margarita por pizarra de 8-3 este miércoles 12 de noviembre, para dividir en esta serie y mantenerse jugando para .500. El equipo dirigido por Asdrúbal Cabrera mostró una sólida ofensiva de 11 inatrapables, liderada por su gran figura: Balbino Fuenmayor.

A sus 35 años de edad, "Balbineitor" sigue siendo uno de los bateadores más consistentes y productivos de "La Tribu", y este miércoles lo demostró, al ligar de 4-2, con un sencillo, un doble y un boleto negociado ante el pitcheo de los insulares.

Con esta buena jornada, Balbino Fuenmayor no solo se afianza como uno de los líderes ofensivos dentro de Caribes de Anzoátegui, sino que además se puso muy cerca de ingresar a un muy selecto club de peloteros que han sido capaces de alcanzar una estelar marca en la LVBP.

Balbino acecha el club de los 500

Y es que, con su par de indiscutibles ante la "máquina de guerra" en Margarita, Balbino Fuenmayor llegó a 499 imparables de por vida en nuestra pelota profesional invernal, por lo que está a tan solo un hit más de convertirse en el jugador número 90 en la historia de la LVBP en alcanzar los 500 incogibles en su carrera.

El oriundo de Güigüe ha logrado convertirse en uno de los toleteros más consistentes del circuito en la última década. En sus 15 años de trayectoria, batea para promedios espectaculares de .310/.357/.518/.875. Además de acechar el club de los 500 hits, también es uno de los máximos jonroneros que ha visto el beisbol criollo, gracias a sus 83 estacazos de por vida. Sin duda, una leyenda viviente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.