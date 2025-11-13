LVBP: Águilas barre a Tigres y se acerca a la punta

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de las Águilas del Zulia inició con buen pie la quinta semana de campeonato con dos victorias ante los Tigres de Aragua en el Luis Aparicio “El Grande”. Los rapaces concretaron la barrida en la miniserie de dos con pizarra de 10 a 7 y se ponen a medio juego de los bengalíes en el primer lugar.

Los rapaces picaron adelante en el propio primer inning cuando montaron una amenaza con las bases llenas sin outs, pero no pudieron armar el gran rally y anotaron una sola carrera con elevado de sacrificio de José Pirela.

Los Tigres rápidamente voltearon las acciones en el segundo con sencillos de Keyber Rodríguez, Lorenzo Cedrola y José Martínez para producir cuatro carreras.

Las Águilas respondieron en el cierre del tercero, con rodado de José Herrera, boleto con las bases llenas a Kenedy Corona, y sencillos de José Godoy y Aeverson Arteaga para poner en ventaja al Zulia 6 a 4.

En el quinto, los rapaces se despegaron en la pizarra con sencillo de José Godoy, doble de Aeverson Arteaga y hit de Angelo Castellano para poner las acciones 9 a 4.

Aragua descontó en el sexto, gracias a un error en fildeo de Yonathan Perlaza en el jardín derecho, que permitió anotar a Keyber Rodríguez, y luego, José Martínez produjo la sexta de los Tigres con sencillo.

Los rapaces sumaron una más en el séptimo con doble de Simón Muzziotti para producir la décima de las Águilas.

En el noveno, Tigres fabricó una más gracias a imparable de Alberth Martínez que traería desde segunda a José Martínez.

La victoria fue para Eybersson Polanco (3-0) y la derrota para Aldry Acosta (1-1).