LVBP: Tiburones impone su ley sobre Magallanes con noche productiva de Alcides Escobar

Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes iniciaron la quinta semana de ronda regular con dos presentaciones al hilo. Para este miércoles, el conjunto escualo tomó revancha de la derrota del martes y se impuso a la Nave con marcador de 7 a 2.

Alcides Escobar le bajó los humos al Magallanes

El Estadio Universitario fue testigo de un choque emocionante y lleno de grandes batazos. Y es que las primeras anotaciones de ambos conjuntos llegaron gracias a sendos cuadrangulares.

En el segundo episodio, Ángel Reyes conectó un jonrón solitario para romper el cero en la pizarra. Sin embargo, la respuesta de los locales apareció en el tercero y con autoridad, luego de un vuelacercas de Alcides Escobar con dos compañeros en circulación.

Tiburones no bajó la intensidad de sus ataques, y en el cuarto añadió otra con cuadrangular de Daniel Montaño. Minutos después, en el quinto, Juniel Querecuto y Alcides empujaron dos con dobles seguidos, mientras que Luis Matos remolcó al Sabanero Mayor con un rodado de out.

Para la sexta entrada, Magallanes descontó con un elevado de sacrificio de Rougned Odor. Pero tras eso no tuvieron más capacidad de reacción y en los últimos tres innings no lograron conectar más imparables.

De esta manera, Tiburones de La Guaira (11-12) hace valer su localía para corta la racha de victorias de Navegantes del Magallanes (7-15). Vale recordar que ambos conjuntos se mantienen en la zona baja de la tabla de posiciones.