LVBP: Magallanes recibe esperado importado para encender la pólvora con Yasiel Puig

Para este 12 de noviembre los Navegantes del Magallanes llegan con racha de 2 lauros al hilo, su segunda en la actual temporada de LVBP, sin embargo, aunque han lucido muy bien ese par de juegos, resta mucho trabajo por hacer para salir del último lugar.

La ofensiva es el factor que mayo apoyo requiere, marchan también coleros en promedio de bateo (.236), porcentaje de embasado (.335), slugging (.348), OPS (.683), hits (166), dobles (26), empujadas (77), anotadas (83), total de bases (244), además de tener la mayor cantidad de corredores dejados en bases (169) y la segunda más alta cifra de ponches (157).

Por la misma dinámica imperante en el circuito, parece cuesta arriba que tan afincada depresión se prolongue, entre los cañones de la nave hay hombres de respeto como Renato Núñez, Ángel Reyes, Rougned Odor, Tucupita Marcano, Diego Castillo, Diego Rincones, Carlos Rodríguez, Luis Suisbel y por si las moscas, el recién incorporado Yasiel Puig.

Este último es uno de los toleteros más recios visto en estos diamantes en el reciente par de años, su pergamino fue muy bueno en Tiburones de La Guaira, ni decir en la 2023/2024 y si se le ocurre repetir algo similar no sería descabellado, pues este miércoles al equipo llega un nuevo foráneo.

Andretty Cordero se reporta al conjunto previo a la confrontación con el cardumen en el Estadio Universitario. Tiene experiencia LVBP que data de la 2020/2021 cuando estuvo con Leones del Caracas; en la manada participó en 25 juegos y se fue de 89-27, 8 dobles, 2 jonrones, 15 empujadas, 14 anotadas, 4 boletos, 19 ponches y sobresaliente línea de:

.303 de average

.333 en porcentaje de embasado

.461 de slugging

.794 en OPS

Jugador de la primera y tercera base, toletero derecho, Cordero no fue incluido en el róster, pero el Departamento de Prensa magallanero indicó que podría debutar mañana jueves vs Leones en el Estadio José Bernardo Pérez.