LVBP: Magallanes recurre a su mejor beisbol ante Tiburones y va en recuperación

Suscríbete a nuestros canales

Hasta ahora en el torneo 2025/2026 de la LVBP, los Navegantes del Magallanes han mostrado el más efectivo cuerpo de lanzadores y ese estatus, se ratifica ante Tiburones de La Guaira este 11 de noviembre. De hecho, todo va más allá, porque sin ser explosiva, la ofensiva también apoya de excelente modo al igual que la defensa.

Aunque no lanza las 5 entradas mínimas para aspirar al lauro, Bryan Mata lleva la voz cantante en Valencia con apertura de 4 innings, sin carrera alguna en contra, cede 3 imparables, incurre en 1 base por bolas y por la guillotina pasa a 3. Por su parte, el relevo también resulta cumplidor.

Ángel Acevedo con 1 tramo perfecto, Saúl García se complica con hit recibido más 1 boleto, pero saca clase con 3 ponches; Jesús Reyes también parpadea con 3 imparables guairistas pero encuentra los recursos y el respaldo para salir adelante. Un paso a la vez, a Enderson Franco corresponde el 8vo que retira por la vía rápida.

Tiburones de La Guaira vs Navegantes del Magallanes

De modo paralelo, hasta 3 episodios dura la equidad en el duelo de pitcheo que del mismo modo da el iniciador tiburón, Anthony Escobar, cuya defensa se cae con Carlos Rodríguez que se embasa como primero del tramo tras pecado del inicialista Pedro Castellanos.

Seguidamente, Luis Suisbel despacha su 2do cuadrangular del torneo y aunque Rougned Odor se poncha, Ángel Reyes también se va para la calle.

Esa ventaja de 3 ofrece la comodidad mínima para el bullpen, ampliada en la baja del 7mo con hit de Suisbel, pelotazo a Odor, Reyes falla con elevado al central que mueve al corredor a la antesala y desde ahí anota con fly de sacrificio para Diego Castillo.

LVBP - Bryan Mata - Luis Suisbel - Ángel Reyes - Ángel Acevedo - Felipe Rivero

Finalmente, Felipe Rivero es otro que sigue en gran momento; la 9na poncha a Rafael Marchán, domina a Castellanos con elevado al cátcher Eliézer Alfonzo Jr. y también pasa por la guillotina a Franklin Barreto. Pizarra final, Tiburones 0, Navegantes 4.

Yasiel Puig en su esperado debut con los navieros, batea de 3-1, boleto y ponche.

El lauro va a los registros de Acevedo (2-0, 2.57 de efectividad, 0.57 en whip). Pierde Escobar (1-1, 2.25, 0.88). Es la segunda vez que los magallaneros hilvanan 2 triunfos, 7-14 es su marca, aún en el último lugar pero ahora a 3 juegos de Caribes de Anzoátegui, que también pierde este martes; restan entre ellos 6 compromisos.