LVBP: Cardenales de Lara anuncian este nuevo importado dominicano

Aunque Cardenales de Lara suspendió su partido de este 11 de noviembre en casa de los Leones del Caracas, la gerencia deportiva continuó en movimiento y anunció la contratación de un nuevo jugador para su cuota de importados.

Se trató del relevista Listher Sosa, quien en ha formado parte de las granjas de los Piratas de Pittsburgh y D-backs de Arizona el sistema MLB, donde lanzó por última vez en 2024.

Cardenales de Lara en movimiento

Ese año estuvo entre las dos organizaciones, distribuyó su tiempo en las sucursales Clase A, Clase A+ y Doble A. Completó 61 entradas con promedio de carreras limpias permitidas en 3.39, destacado whip de 1.11, así como 62 ponches para promedio de 9.1 por cada 9 tramos en la lomita.

El pasado 6 de septiembre cumplió 24 años y es serpentinero de la mano derecha.

Listher Sosa - LVBP - Estadísticas - Números - MILB

Los pájaros rojos han atravesado dificultades con la generalidad de sus monticulistas, que en este 2025/2026 de LVBP llegaron 6tos en efectividad, 4.95, además de 7mos en whip, 1.58; su bullpen ha cumplido más en las faenas encargadas por el mánager César Izturis.

Sus relevistas han dejado 4.21 en ERA y 1.44 de whip, en ambos 4tos. El equipo tiene marca de 9 ganados, 12 perdidos, 7mos en la tabla de posiciones a 5 partidos de Tigres de Aragua en el 1ero; a 1⅕ de los Caribes de Anzoátegui en la 5ta casilla.