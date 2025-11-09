LVBP: ¿José Marco Torres ante Magallanes tuvo la mejor presentación de su carrera?

Suscríbete a nuestros canales

Cierto que para la jornada de este 8 de noviembre, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes llegaron en direcciones del todo opuestas; los melenudos con 4 lauros al hilo, los filibusteros con 5 caídas consecutivas además de una ofensiva en demasía deprimida. Aún así, pocos pudieron prever lo que José Marco Torres trajo desde el montículo.

Para el zurdo transformado, por necesidad, en abridor para esta temporada, fueron 5 entradas en las que recibió 4 hits, pero lo grandioso radicó en que apenas concedió un solo boleto y por la guillotina pasó a 7.

En este punto, donde Raimundo y todo el mundo batea en la LVBP, el performance de José Marcos fue imposible pasara por de bajo de la mesa, aún cuando la ofensiva magallanera atraviesa esos severos problemas de producción al bate.

Torres merece todo el crédito porque antes de este torneo siempre fue relevista y sus registros indican, que lo de este sábado fue por mucho, su mejor subida en la lomita en el Liga, donde tiene ya 8 campañas contando esta. Para él, lo más destacado se desarrolló de este modo:

Este año su mejor labor ocurrió vs Tiburones de La Guaira; en 3 capítulos de blanqueo solo recibió 1 hit y ponchó a 2.

El 6 de noviembre de 2021, como parte de su primera etapa con el Caracas, lanzó 1.1 innings ante el cardumen; los 4 outs fueron ponches

Para el 2 de diciembre de ese mismo año, estuvo 1 tramo también contra los guairistas n, permitió 1 hit pero por la guillotina pasó a 3

El 28 de octubre de 2022, cuando estuvo en Caribes de Anzoátegui, contra Magallanes tiró 1 tramo perfecto de 3 abanicados.

En el torneo 2023/2024, el 23 de noviembre y al abordaje con los Navegantes, a Tigres de Aragua dominó por 2 episodios de 1 imparable más 5 chocolates recetados.

En sus declaraciones post partido, Torres dio crédito al coach de pitcheo, Mike Álvarez: "ha sido clave para mejorar mi slider", subrayó.