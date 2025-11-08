LVBP: Gleyber Torres lanzó este guiño a Leones del Caracas ¿Regresará?

Suscríbete a nuestros canales

La cuarta semana de acciones en el torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ha sido la de mejor desempeño en mucho tiempo para los Leones del Caracas, algo que tal vez generó piquiña en el estelar segunda base de MLB, Gleyber Torres.

A través de su cuenta en la red social Instagram, el hijo de Eusebio posteó un estado donde mostró una foto suya con el uniforme caraquista, de su única participación que data de la campaña 2022/2023; aunque no escribió una sola palabra o letra, fue explícito al colocar el emoticón de un reloj de arena.

Por supuesto que las reacciones vinieron, y uno de ellos respondió “Vamos”, seguido por los emoticóns de una llama y un león.

La publicación de Gleyber David ocurrió al menos 9 horas antes de que el Caracas concretara victoria de 8x5 sobre Águilas del Zulia, su segunda ante este elenco en la semana, trayecto donde han prevalecido en sus cuatro compromisos.

Gleyber Torres genera expectativas

Por otra parte, en el citado certamen donde fue de la partida en 11 encuentros de ronda eliminatoria, ligó de 45-13 con 1 doble, 1 cuadrangular, 1 base robada, sacó 6 boletos, se ponchó 7 veces, tuvo 1 fly de sacrificio, remolcó 8 anotaciones, 8 veces pisó el plato y dejó línea ofensiva en:

.289 de promedio al bate

.365 en porcentaje de embasado

.378 de slugging

.743 en OPS