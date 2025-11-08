LVBP: Diego Infante busca esto para cumplir con las expectativas de Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Diego Infante exactamente hace un año, en esta fecha de 2024, llegó a Caribes de Anzoátegui proveniente de Tiburones de La Guaira, en un cambalache por el lanzador Mauricio Llovera; con su nueva organización encontró lo que requería su carrera en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Para el jardinero fueron 33 partidos con los aborígenes en la 2024/2025, cuando en este certamen solo jugó 1 para el cardumen y apenas 38 en las cuatro temporadas anteriores.

La oportunidad de juego las aprovechó del todo y en 111 turnos legales ligó de 33 imparables, 5 dobles, 5 cuadrangulares, alcanzó 53 cojines, sacó 21 boletos, se ponchó 32 veces, estafó 3 almohadillas, tuvo 2 elevados de sacrificio, empujó 19 carreras y anotó 24. Así como caribero dejó línea en:

.297 en promedio de bateo

.416 en porcentaje

.477 de slugging

.893 de OPS

Para más, en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), con los Samanes de Aragua se fue de 171-68, 15 dobletes, 1 triple, 6 jonrones, 103 bases, 23 boletos, 25 ponches, 3 flys de sacrificio, recibió 2 pelotazos, 3 estafadas, 43 empujadas, 39 anotaciones y línea en .398/.467/.602/1.069. Por eso se alzó con el Premio Jugador Más Valioso.

Empero, en el torneo presente de la LVBP las cosas han comenzado con dificultades para él; ha recibido chance, actuando en 11 de los 17 partidos de la tribu bateando de 37-7, 2 dobletes, 9 bases totales, 7 pasaportes, 8 chocolates engullidos, 2 remolcadas más 2 anotaciones para línea de .189/.333/.243/.576.

Al respecto, Diego Andrés conversó con Meridiano

“Ha sido un poco difícil porque las expectativas son muy altas después de lo que hice en la Liga Mayor, pero sigo trabajando, enfocado y a esperar que me salgan los resultados”.

Diego Infante feliz en Caribes de Anzoátegui

Asimismo, subrayó la experiencia de trabajar con el mánager debutante Asdrúbal Cabrera:

“Tener un mánager como Asdrúbal es muy importante para el equipo, todos saben lo que fue en este beisbol y en el de Estados Unidos (MLB); la confianza que nos ha dado creo que ha sido la pieza fundamental”.

Sobre el coach de bateo René Reyes, que como jugador estuvo 23 temporadas en la Liga:

“Muy importante, creo que (alguien como él) que jugó mucho beisbol siempre tiene algo positivo que decirte, y siempre tiene la posibilidad de trabajar contigo”.

Acerca de veteranos como Balbino Fuenmayor, Hernán Pérez, Jesús Sucre, Herlis Rodríguez y compañía

“Muy buena, es muy importante para nosotros los peloteros jóvenes, son tipos que han jugado mucho beisbol, es importante para todos tener personas como ellos en el clubhouse y siempre están dispuestos a ayudarte”.