MLB: Estos son los detalles del acuerdo de Willson Contreras y los Medias Rojas

Los Medias Rojas de Boston han concretado una de las operaciones más comentadas del invierno al adquirir al primera base Willson Contreras desde los Cardenales de San Luis. El acuerdo incluye además un aporte de 8 millones de dólares por parte de los pájaros rojos, mientras que Boston envía a cambio a los lanzadores derechos Hunter Dobbins, Yhoiker Fajardo y Blake Aita. La transacción no solo refuerza la ofensiva de los Medias Rojas, sino que también marca un giro en la reconstrucción de San Luis.

Detalles del contrato

Contreras, quien aceptó la transferencia tras recibir un bono adicional de 1 millón de dólares para renunciar a su cláusula de no cambio, tiene garantizados 42.5 millones por los próximos dos años. Si Boston ejerce la opción de club para 2028, el monto ascendería a 55 millones en tres temporadas. Con la contribución de los Cardenales, el compromiso real de los Medias Rojas se reduce a 34.5 millones, con un impacto de 17.25 millones en el impuesto de lujo. Las cifras reflejan una reestructuración del contrato original, que ahora contempla salarios de 18 millones en 2026, 17 millones en 2027 y una opción de 20 millones para 2028 con un buyout de 7.5 millones.

Ofensiva que ayudará en Boston

Aunque algunos consideran que la llegada de Contreras es un “plan B” tras no concretar a Kyle Schwarber o Pete Alonso, lo cierto es que el venezolano sigue siendo un bateador de élite. Sus OPS+ en las últimas cuatro campañas han oscilado entre 123 y 138, y en 2025, a los 33 años, todavía mostraba velocidad de bate en el percentil 95. En su última temporada con San Luis registró una línea ofensiva de .257/.344/.447 con 20 cuadrangulares y un wRC+ de 124.

Tras dejar la receptoría, Contreras se consolidó como primera base en 2025. Las métricas avanzadas lo calificaron con +6 Outs Above Average, aunque con -1 en carreras salvadas a la defensiva. Para Boston, su defensa es suficiente mientras mantenga su producción ofensiva. Además, su condición de bateador derecho equilibra un lineup cargado hacia el lado zurdo.

La llegada de Willson Contreras abre interrogantes sobre el futuro de Triston Casas, quien podría ser moneda de cambio en nuevas negociaciones. También se especula con la posibilidad de mover a Masataka Yoshida para liberar espacio en la nómina. Con este movimiento, Boston transforma la primera base de una debilidad a una fortaleza, mientras sigue explorando nombres de peso como Bo Bichette o Alex Bregman para reforzar el infield.