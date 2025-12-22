MLB: ¡Félix Hernández encaminado! Así van los venezolanos rumbo al Salón de la Fama 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los votaciones al Salón de la Fama de Cooperstown 2026 continúan actualizándose y cada vez faltan menos para conocer a los próximos inmortales, que se dará a conocer a las 6:00 PM (Hora del Este) el próximo 20 de enero. Carlos Beltrán y Andruw Jones con 76,9% cada uno se mantienen en la cima entre los más votados, mientras que, Félix Hernández comienza a ganar fuerza en sus aspiraciones de llegar al olimpo de las Grandes Ligas.

En su segundo año en la boleto, la leyenda de Seattle Mariners lidera a los venezolanos en las presentes elecciones con el 53,8%, recibiendo un total de 21 votos después de 37 boletos publicadas (9,1%). Con un Cy Young (2010) y título de efectividad en la Liga Americana, el lanzador se encuentran como el serpentinero que más votos ha sumado, superando Andy Pettitte (45,9%), de acuerdo con el tracker de Ryan Thibodaux.

El segundo pelotero venezolano que ha recibido puntos en las actuales boletas es Bob Abreu, quien posee un 43,6% con 17 votos a favor, superando a Alex Rodríguez, quien destaca con un 41,0%. Cabe destacar que, el 'Comedulce' está en su séptimo año de elección en las boletas de Cooperstown.

Así van los venezolanos al Salón de la Fama 2026

Félix Hernández: 53,8% Bob Abreu: 43,6% Omar Vizquel: 23,1% Francisco Rodríguez: 17,9%

Omar Vizquel y Francisco Rodríguez representan la otra cara de la moneda en estas primeras boletas publicadas. En su novena participación como aspirante a Cooperstown, el 11 veces ganador del Guante de Oro apenas registra un 23.1% con solo nueve votos del 9,11% de las papeletas publicadas. Cabe destacar que, el extorpedero solo le restará una oportunidad más para llegar al olimpo de los inmortales si no consigue el 75%.

Mientras que, el cerrador venezolano colecciona un 17,9% gracias a siete selecciones que ha recibido por parte de los cronistas. A diferencia de Vizquel, el ex relevista de Los Angeles Angels está en su cuarto año en las boletos, por lo que tendrá otra oportunidades de subir ese porcentaje si logra superar el 5% en las votaciones.