MLB: Los Red Sox consiguen el bate de Willson Contreras para apuntalar su alineación

Los Red Sox de Boston han dado un golpe sobre la mesa al adquirir al experimentado bateador venezolano Willson Contreras en un intercambio con los Cardenales de San Luis, según informaron fuentes a Jeff Passan de ESPN. El movimiento busca inyectar poder y veteranía a un equipo de Boston que busca recuperar protagonismo en la postemporada.

Para concretar el movimiento, Contreras aceptó renunciar a su cláusula de no intercambio, facilitando su llegada a la "Ciudad del Béisbol". Al tres veces All-Star todavía le restan dos años de su contrato original de cinco temporadas y 87.5 millones de dólares. En términos financieros, Boston asumirá los 36.5 millones de dólares restantes del acuerdo, el cual incluye además una opción del club para 2028 por un valor de 17.5 millones.

Un refuerzo de lujo para el lineup de Boston

Contreras viene de una sólida campaña en 2025, donde dejó un promedio de .257 con 20 cuadrangulares y 80 carreras impulsadas. Aunque históricamente ha sido receptor, su transición a la primera base o al rol de bateador designado le permite a Boston sumar un bate diestro de impacto sin sacrificar la durabilidad del jugador.

Su capacidad para remolcar carreras y su agresividad en el plato se perfilan como el complemento ideal para el núcleo ofensivo de los Medias Rojas. Además, su experiencia ganando una Serie Mundial aporta un liderazgo intangible que la gerencia de Boston considera vital para guiar a sus talentos más jóvenes.

El precio del canje: pitcheo joven para San Luis

Por su parte, los Cardenales de San Luis priorizaron fortalecer su profundidad en el montículo, un área de necesidad crítica reportada por Will Sammon de The Athletic. Como pieza central del canje, San Luis recibe al derecho Hunter Dobbins.

A pesar de que el lanzador de 26 años viene de una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) sufrida la primavera pasada, los Cardenales ven en él un brazo con potencial de rotación una vez recupere su forma física. Junto a Dobbins, el conjunto de Misuri también recibe a los lanzadores derechos Blake Aita y Yhoiker Fajardo, dos piezas que refrescan el sistema de granjas de la organización tras la salida de un contrato de alto perfil como el de Contreras.