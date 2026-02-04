Channing Tatum fue operado de emergencia por una grave lesión

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Channing Tatum anunció que fue operado de emergencia por una grave lesión en el hombro, a través de Instagram compartió una fotografía que alarmó a sus seguidores.

Con mucha sinceridad compartió que su hombro se le había “separado” y ameritó una intervención quirúrgica inmediata. "Solo otro día. Otro desafío. Este va a ser duro. Pero bueno. Vamos con todo”, escribió en la publicación.

Además, hizo pública las radiografías del hombro dislocado, evidenciado el daño que sufrió. En las imágenes se ve la ubicación de un tornillo o clavo para el tratamiento correspondiente.

En otra imagen y las más alarmante, muestra Channing Tatum con bata médica sobre la camilla de un hospital, sin embargo, conservó una pose y actitud positiva.

Historial de lesiones

Esta no es la primera vez que el protagonista de Magic Mike se ve complicado de salud. Durante las grabaciones de Avengers: Doomsday sufrió una lesión. Según Variety, tenía “una pierna maltrecha”, incluso llegó a presentarse en una entrevista de esa manera.

“Probablemente estaríamos jugando bolos o algo así si yo no estuviera así”, bromeó en su momento. A pesar de las dolencias, mantuvo una compostura y evitó tomar calmantes para no quedarse dormido en el set.

Según la revista, la lesión fue grave al punto que pudo dejarlo fuera de las filmaciones y acudir a la asistencia médica para un tratamiento seguro. “Todavía teníamos muchísimo por filmar”, explicó el actor.