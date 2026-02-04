Hipismo

Triunfo sobre la adversidad: El mexicano Mario Gutiérrez es el Jinete de la Semana tras brillar en Gulfstream Park

El dos veces ganador del Derby de Kentucky se lució en Florida y es galardonado

Por

David García V.
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 06:17 pm
El Jockey’s Guild ha nombrado al jinete mexicano Mario Gutiérrez como el "Jinete de la Semana" en Estados Unidos. El panel de expertos que otorga la distinción basó su decisión en el desempeño estelar del fusta latino durante el período del 26 de enero al 1 de febrero, destacó su brillante actuación en el Championship Meet de Gulfstream Park.

Gutiérrez, de 39 años, se llevó los honores tras conquistar dos eventos selectivos durante la jornada del Holy Bull Stakes (G3) el pasado sábado 31 de enero. El mexicano demostró su vigencia al imponerse con Thousandsticks en el Kitten’s Joy Stakes y con Sister Troienne en el Sweetest Chant Stakes.

Resiliencia: Del fuego al Círculo de Ganadores

Este reconocimiento llega en un momento crucial y emotivo para Gutiérrez. En enero pasado, el jinete fue una de las víctimas de los devastadores incendios en el sur de California, donde lamentablemente perdió su residencia. Ante la adversidad, decidió trasladar su base de operaciones a Florida, una apuesta que le rinde frutos: ya suma 14 victorias en la temporada actual, y ha construido una dupla letal con el entrenador Brian Lynch.

Un historial con sello de oro

La trayectoria de Mario Gutiérrez en Norteamérica es la de un grande. Con 1,432 victorias de por vida y cerca de $70 millones en premios producidos, su nombre está grabado en la historia del turf por sus hazañas junto a ejemplares inolvidables:

  • Con I’ll Have Another, conquistó el Kentucky Derby y el Preakness Stakes.
  • Con Nyquist, alcanzó la gloria en la Breeders’ Cup Juvenile (G1), el Florida Derby (G1) y el Kentucky Derby (G1).

Con 177 triunfos en eventos selectivos, el "Jinete de la Semana" demuestra que su talento y temple siguen intactos, sin importar la superficie o las dificultades que enfrente fuera de la pista.

