El Rey ha vuelto: Forever Young aterrizó en Riad para defender su corona en la Saudi Cup

El Aeropuerto Internacional King Khalid en Riad fue el escenario del aterrizaje más esperado por la afición hípica. A bordo, la estrella japonesa Forever Young (Jpn) llegó a territorio saudí con un objetivo claro: revalidar su corona en la Saudi Cup (G1) el próximo 14 de febrero en el hipódromo King Abdulaziz.

La cuenta oficial del evento en X (Twitter) confirmó que el ejemplar arribó "sano y salvo" durante la noche de este miércoles 4 de febrero. Apenas 24 horas antes de su traslado, el pupilo de Yoshito Yahagi realizó un último ajuste en Japón para asegurar su condición física antes del largo viaje transcontinental.

En busca de un lugar en la historia

Forever Young llega a esta cita con el prestigio al máximo tras ser nombrado Campeón Maduro en la entrega número 55 de los Eclipse Awards en Estados Unidos, un reconocimiento que subraya su dominio en la escena internacional.

El año pasado, el hijo de Real Steel (Jpn) paralizó al mundo al conquistar la Saudi Cup derrotando al estelar Romantic Warrior (Ire). Tras esa victoria, escoltó a Hit Show en la Dubai World Cup (G1). Su campaña 2025 incluyó un triunfo en el Nippon TV Hai en su tierra natal y una destacada participación en la Breeders’ Cup Classic (G1) en Del Mar.

Tras los pasos de los millonarios

Con ganancias actuales que ascienden a $19,358,590, Forever Young se encuentra en una posición envidiable. De lograr el primer lugar y los $10 millones reservados para el ganador, el japonés elevaría su cuenta personal a casi $30 millones, situándose como el segundo purasangre con más dinero producido en la historia, solo por detrás de los $30.7 millones que ostenta, hasta ahora, su antiguo rival Romantic Warrior.

El "Orgullo de Japón" ya está en casa para defender su trono y los ojos del mundo hípico estarán sobre él este 14 de febrero.