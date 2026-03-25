Vinicius aclara su futuro con el Real Madrid

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La gran novela de Vinicius en el Real Madrid, sobre una posible marcha del club blanco, puede estar en sus últimos episodios. Y no precisamente porque la puerta de salida esté presente, sino todo lo contrario.

La realidad del brasilero ha cambiado en la institución. De sentir que todo estaba preparado para su marcha, ante las dudas con Xabi Alonso, a sentirse nuevamente importante en el esquema merengue.

Si algo lo apunta es esa dirección es que el propio futbolista tiene 11 goles y dos asistencias en sus últimos 14 partidos, lo que habla de su actual postura.

Desde luego, ese rendimiento en ascenso también ha cambiado sus emociones para la decisión clave sobre el equipo madridista y el mismo ha dado luces hacia donde va todo.

Vinicius deja ver sus intenciones con el Real Madrid

'Vini' fue consultado sobre una de las noticias más reseñadas esta semana, que tiene en focos a Antoine Griezmann, quien cerrará su vinculación con el Atlético a final de temporada y tomará camino a la MLS con el Orlando.

Esa pregunta se le puso sobre la mesa al brasilero, sobre si el tiene pensado tomar también otros destinos y su respuesta acabó con esos debates: "Yo sólo pienso en el Real Madrid y en estar allí mucho tiempo".

A su vez, sobre Griezmann comentó: "Es un gran jugador, ha hecho una gran carrera en España, con la selección de Francia también. Me gusta mucho, todo lo que ha hecho en su carrera. Creo que aportará mucho a la liga".

Finalmente, esos dichos deno solo allanan el terreno para una decisión que todos ya se imaginan, que no es otra a que pronto pondrá su firma en papel y extenderá su contrato con la entidad blanca.