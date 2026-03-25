¿Brasil puede ganar el Mundial? Vinícius Jr. da un paso atrás

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En la antesala del esperado choque entre Brasil y Francia este jueves 26 de marzo, Vinícius Jr. ha tomado la palabra con una honestidad que ha sorprendido a todos los hinchas de la "Canarinha".

Lejos de los discursos triunfalistas que históricamente acompañan al pentacampeón, el "7" del Real Madrid fue contundente al analizar el presente de su selección de cara a la próxima cita mundialista.

Realidad difícil de ocultar

Durante la rueda de prensa previa al amistoso en Estados Unidos, "Vini" reconoció que el nivel mostrado por Brasil en el último ciclo no ha cumplido con las expectativas.

"Brasil no es la favorita para el Mundial", aseguró el extremo, subrayando que el equipo debe recuperar la jerarquía perdida en los últimos años antes de colgarse etiquetas de candidato.

Estas declaraciones llegan en un momento de reconstrucción bajo el mando de Carlo Ancelotti, quien tiene la misión de devolverle el brillo a un equipo que, aunque siempre es protagonista por nombre, hoy se reconoce por debajo de potencias como Argentina, Francia o España.

¿Seguirá en el Madrid?

Más allá de la selección, Vinícius también aprovechó para despejar las dudas que rodeaban su continuidad en el Santiago Bernabéu tras los altibajos mediáticos de los últimos meses.

El ex Flamengo afirmó que su deseo es jugar en el Real Madrid "durante mucho tiempo", por lo que, la renovación estaría muy cerca de concretarse pese a los rumores de su salida.

Actualmente, el astro brasileño tiene contrato hasta mediados de 2027 y la directiva merengue ha expresado la intención de ampliar su vínculo.