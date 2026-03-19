Champions League: Vinicius Jr el heredero real de Cristiano Ronaldo

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Vinicius Jr es uno de los mejores futbolistas del mundo en los últimos años. Real Madrid apostó por él cuando solo tenía 16 años y a los 18 ya era figura del equipo español. Hoy es una leyenda viva por entre otras cosas superar los números de Cristiano Ronaldo en Champions League.

El brasileño en la eliminatoria contra Manchester City logró anotar por partida doble. Una cifra que lo llevó a tener números redondos en Champions. Vini es el #1 en los últimos 10 años, durante las eliminatorias directas, gracias a la friolera marca de 30 participaciones de gol.

La marca del #7 del Real Madrid ha superado a Cristiano Ronaldo que en ese mismo periodo registró 25 participaciones de gol. Ahora Vinicius Jr oficialmente es el heredero del portugués, convirtiéndose en el nuevo 'Míster Champions' de las rondas eliminatorias.

Más participaciones de gol en Champions League en los últimos 10 años

Vinicius Jr y Cristiano Ronaldo son parte de esta marca en eliminatorias de Champions League. Sin embargo, el top 10 lo conforman una cantidad de jugadores que simplemente son sobrenaturales dentro del área. Pueden marcar de diferentes maneras contra cualquier equipo.

Top 10 participaciones de goles en eliminatorias en Champions League:

Vinicius Jr: 30 | 16 goles + 14 asistencias Robert Lewandowski: 27 | 20 goles + 7 asistencias Kylian Mbappé: 27 | 24 goles + 3 asistencias Cristiano Ronaldo: 25 | 23 goles + 2 asistencias Kevin De Bruyne: 24 | 11 goles + 13 asistencias Karim Benzema: 24 | 22 goles + 2 asistencias Erling Haaland: 20 | 17 goles + 3 asistencias Bernardo Silva: 20 | 12 goles + 8 asistencias Mo Salah: 20 | 12 goles + 8 asistencias Lionel Messi: 16 | 13 goles + 3 asistencias

Raphinha: otro líder de participaciones de gol en Champions League

Cuando se habla de las últimas tres temporadas, Raphinha parte como el líder con 34 participaciones de gol en Champions League. El jugador del Barcelona supera a uno de sus compatriotas más laureados, Vinicius Jr. Aunque el top 3 lo forman ambos brasileños.

Top 3 jugadores con más G+A en las últimas 3 ediciones de Champions: