Champions League: Así quedaron los cruces para los cuartos de final

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Los octavos de final de la Champions League ya son historia y ahora la edición 2025-26 entra en una etapa más cerca de la gloria: los cuartos. Los resultados de este miércoles ya confirmaron los careos de la siguiente instancia.

Dentro de los más destacados será el que protagonicen Real Madrid y Bayern de Múnich, dos viejos conocidos en esta competición y que se ganaron su derecho tras dejar en el camino al Manchester City y Atalanta, respectivamente.

A su vez, otro gran serie será la de PSG y Liverpool, que superaron al Chelsea y Galatasaray. Por su parte, el otro lado del cuadro tiene al Sporting de Portugal como rival del Arsenal, mientras Barcelona se medirá ante el Atlético de Madrid.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de Champions League?

La ida de estos partidos se darán los días 7 y 8 de abril, mientras el desenlace de cada uno de esos enfrentamientos tendrá su veredicto entre el 14 y 15 de abril.

Cada uno de esos equipos con vida en la competencia quieren visualizarse en una hipotética semifinal, previstas en la ida para los días 28 y 29 de abril, con vuelta el 5 y 6 de mayo.

Eso sí, para cada uno de estos equipos históricos en la competición el principal objetivo siempre está puesto en ganarse el cupo para la gran final que se jugará el próximo 30 de mayo de 2026 en Budapest.

Finalmente, con los octavos de final en el pasado, solo queda repasar como los equipos de LaLiga pudieron imponerse a los conjuntos de la Premier League, en esas tres series que dominaron Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid.