Vinicius Jr. sentencia al Manchester City y proyecta al Madrid hacia cuartos

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El idilio entre el Real Madrid y la Liga de Campeones sumó un nuevo capítulo de autoridad este martes. Con un doblete de Vinicius Jr, el conjunto español derrotó 2-1 al Manchester City en su propio feudo, sellando una contundente clasificación a los cuartos de final con un marcador global de 5-1.

La transformación bajo el mando de Xabi Alonso

A pesar de haber llegado a esta eliminatoria con la etiqueta de "víctima" debido a una temporada local irregular, el Real Madrid demostró por qué es el rey de Europa. Gran parte del mérito recae en el ajuste estratégico realizado en enero, cuando Álvaro Arbeloa tomó las riendas del equipo tras la salida de Xabi Alonso.

"Todos los jugadores sabemos que cuando llegan los partidos importantes y el Madrid juega en esta competición, todo cambia", afirmó Vinicius tras el encuentro. El brasileño, quien ya ha sido héroe en las finales de 2022 y 2024, fue nuevamente el motor ofensivo del equipo. "La mentalidad de los aficionados y de nosotros mismos se transforma; estamos listos para lo que venga".

El punto de silencio en el Etihad

Aunque los hombres de Pep Guardiola intentaron reaccionar tras el 3-0 sufrido en el Santiago Bernabéu la semana pasada, sus esperanzas se desvanecieron temprano en el partido de vuelta. Al minuto 20, el capitán del City, Bernardo Silva, fue expulsado tras desviar con el brazo sobre la línea de gol un disparo de Vinicius que ya se colaba.

El propio Vinicius convirtió el penalti con frialdad. A partir de ese momento, el Madrid gestionó los tiempos a su antojo. Aunque Erling Haaland logró el empate parcial para los locales, la superioridad numérica y táctica de los visitantes fue evidente. El brasileño cerró su cuenta personal en el tiempo de descuento, confirmando la cuarta eliminación del City a manos del Madrid en las últimas cinco temporadas.

"Fue un partido crucial para nuestra confianza", añadió Vinicius sobre este nuevo triunfo ante el equipo de Guardiola. "Sabíamos que ellos tendrían el balón, pero supimos trabajar, mantener el control y aprovechar nuestras oportunidades".

El camino hacia Budapest

Con esta victoria, el Real Madrid no solo elimina a uno de los favoritos, sino que lanza un mensaje de advertencia al resto del continente. Sin embargo, el sendero hacia la final en Budapest no será sencillo.

En el horizonte de los cuartos de final aparece como rival más probable el Bayern de Múnich, en lo que sería una edición más del "Clásico de Europa". Además, en una hipotética semifinal, el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, podría ser el último obstáculo antes de la gran cita en Hungría. Con Álvaro Arbeloa en el banquillo y un Vinicius en estado de gracia, el Madrid vuelve a soñar con ampliar su palmarés europeo.