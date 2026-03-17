La CAF quitó a Senegal su título de la Copa Africana y lo otorgó a Marruecos por escritorio

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Este martes 17 de marzo será recordado en el mundo del fútbol por el giro inesperado que dio una historia, con dos protagonistas claros: Senegal y Marruecos. Sí, las dos selecciones que se midieron en la gran final de la Copa Africana de Naciones están dando la vuelta al mundo, tras la más reciente decisión de la CAF.

La Confederación Africana de Naciones es noticia en este momento porque ha decidido anular el título para Senegal ganado en el campo, con marcador de 0-1 y darle ese trofeo al combinado marroquí desde el escritorio.

Contrario a lo que finalmente se dio en el campo, Senegal ha sido declarado el equipo perdedor del cotejo y ahora el registro otorga a Marruecos una victoria con marcador de 3-0, según un comunicado oficial.

"La selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) Marruecos 2025, cuyo resultado se registró como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol", cita la comunicación.

Senegal había ganado en el campo a Marruecos

Este desenlace dará de qué hablar por un tiempo largo, sobre todo, en ambos lados protagónicos de lo ocurrido. Para recordarlo hay que irse a las insólitas escenas vividas en Rabat aquel 18 de enero de 2026.

Ese día los senegaleses fueron tendencia por abandonar parcialmente el terreno de juego en señal de protesta, tras un dudoso penal sentenciado a Marruecos y luego errado por Brahim Díaz.

Inicialmente, el seleccionador Pape Thiaw fue el que lideró la protesta, luego de ordenar a sus jugadores que regresaran al vestuario algunos minutos. Posteriormente, el equipo se Senegal fue convencido de regresar a las acciones y el partido continuó.