Vinícius Jr. iguala a Cristiano Ronaldo en este enorme registro goleador

El Santiago Bernabéu fue testigo de la consagración estadística de un futbolista que, pese a las críticas externas, sigue escribiendo su nombre con letras de oro en la historia del fútbol.

Tras repartir una asistencia clave en la ida de los octavos de final, Vinícius Jr. ha alcanzado una cifra que lo sitúa en el olimpo de la UEFA Champions League.

El brasileño se ha convertido en el segundo jugador en toda la historia de la competición en registrar al menos 10 participaciones directas en goles (G/A) durante cinco temporadas consecutivas.

Hasta hoy, ese terreno era propiedad exclusiva de Cristiano Ronaldo, quien logró mantener ese ritmo durante ocho campañas seguidas.

El lustro de oro de Vini Jr.

La regularidad del extremo carioca en las noches europeas es, sencillamente, abrumadora. Desde que explotó en la temporada de la "Decimocuarta", no ha bajado el pistón en la élite.

2021/22: 11 G/A

2022/23: 12 G/A

2023/24: 11 G/A

2024/25: 11 G/A

2025/26: 10 G/A (y contando...)

Foto Cortesía - One Football

Ya es leyenda merengue...

Más allá de los debates sobre su comportamiento en el campo o las burlas constantes de las aficiones rivales, los datos son incontestables. Vinícius no es solo un jugador de momentos aislados; es el motor ofensivo de un Real Madrid que domina Europa.

Además, de este registro también es el jugador con más asistencias en la historia del Madrid en Champions (31) y el sexto máximo goleador (32). Mientras el ruido externo persiste, el ex jugador del Flamengo responde con una eficiencia que lo coloca, por derecho propio, como una leyenda activa del madridismo.

Con la vuelta en el Etihad Stadium, el "7" merengue tiene la oportunidad de seguir inflando sus números en esta temporada 2025/26 y empezar a recortar distancias con el registro histórico de CR7.