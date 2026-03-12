Thibaut Courtois consigue este impresionante récord en la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no solo celebró una contundente victoria ante el Manchester City en la ida de los octavos de final, sino que fue testigo de un hito sin precedentes en el fútbol moderno.

Thibaut Courtois ha dejado de ser solo el muro bajo los palos para convertirse en un recurso ofensivo letal, estableciendo un récord que parecía imposible para un guardameta.

Con su pase de gol a Fede Valverde (quien terminó la noche con un histórico hat-trick), el belga se ha convertido en el primer portero en la historia de la UEFA Champions League en registrar dos asistencias en una misma temporada.

¿Cuáles fueron las asistencias?

La precisión de Thibaut Courtois en el saque largo y su visión de juego han sido fundamentales en esta edición del torneo. Sus dos "regalos" han tenido destinos de oro:

- Fase de liga: Asistencia a Kylian Mbappé en la goleada 5-0 frente al FC Kairat Almaty.

- Octavos de final: Asistencia para el primer gol de la cuenta personal de Valverde en el Santiago Bernabéu ante el City.

Lo más impactante de este dato, además de la posición en la que juega, es a quiénes está superando en la tabla de asistentes de la presente edición. El portero del Real Madrid ostenta más asistencias que figuras como Raphinha, Mbappé, Haaland, Salah o Dembélé.

El mejor del mundo en la actualidad

Este registro es el reflejo de un portero que domina todas las facetas del juego. Mientras el mundo del fútbol suele medir a los guardametas por sus paradas, Thibaut Courtois está obligando a los analistas a mirar también sus números en ataque.

Con la eliminatoria encarrilada y el belga en un estado de forma excepcional, el Madrid viaja a Manchester con la seguridad de tener al mejor portero del mundo custodiando su arco... y, por lo visto, también castigando al rival.