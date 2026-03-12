¿Llegará a la vuelta? El Real Madrid pierde a otro jugador

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid puso pie y medio en los cuartos de final de la Champions League tras arrollar 3-0 al Manchester City en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, la euforia por la goleada se vio empañada por una imagen que ya es recurrente en Chamartín, el estado físico de Ferland Mendy. Tras un primer tiempo imperial, donde el francés secó por completo el ataque "citizen" y recordó a su mejor versión defensiva, no saltó al campo tras el descanso.

Una molestia en la última jugada de la primera mitad encendió todas las alarmas en un jugador que, desgraciadamente, ha pasado más tiempo en la enfermería que en el césped.

Primeras pruebas a Mendy

A pesar del optimismo por el resultado, la situación de Ferland Mendy preocupa de cara a la vuelta. Según informaron en el Chiringuito de Jugones se trata de una dolencia en el isquiotibial de la pierna derecha.

Tras una primera evaluación hoy, mañana se le repetirán los exámenes para confirmar si hay rotura. "Mendy no está 100% descartado para la vuelta", aunque el margen de recuperación es escaso.

Algunos medios en España aseguran que estará de baja al menos una semana, pero hay que esperar el parte médico para conocer la gravedad.

Arbeloa teme lo peor

En la rueda de prensa pospartido, Álvaro Arbeloa quiso destacar el compromiso del lateral, aunque se mostró pesimista sobre su presencia en Manchester.

“Aún es pronto para saber, pero es difícil que llegue al martes. Quiero darle las gracias porque corríamos un riesgo después de tanto tiempo en que jugase dos partidos seguidos. Es un chico excepcional y ha demostrado su nivel en los 90 minutos de Vigo y los 45 de hoy”, afirmó.

A pesar de la victoria, la fragilidad de Mendy sigue siendo el gran dilema del club. Su capacidad para cerrar la banda izquierda es vital para el esquema merengue, pero su historial de lesiones musculares impide que tenga la continuidad necesaria.

El Real Madrid viajará al Etihad con una renta cómoda, pero con la duda de quién ocupará ese flanco izquierdo para frenar el intento de remontada inglesa.