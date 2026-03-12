Stephen Curry estará fuera al menos 10 días más por su lesión de rodilla

Suscríbete a nuestros canales

Las aspiraciones de los Golden State Warriors han recibido un nuevo golpe de realidad. Según fuentes cercanas a la organización, la superestrella y capitán del equipo, Stephen Curry, permanecerá fuera de las canchas por un periodo adicional de al menos 10 días debido a las persistentes molestias en su rodilla.

Esta actualización extiende su ausencia por otros cinco partidos clave, lo que llevará su racha de inactividad a un total de 20 encuentros consecutivos sin vestir el uniforme de los Warriors. Lo que inicialmente parecía un contratiempo menor se ha transformado en una de las ausencias más prolongadas y preocupantes para la franquicia en las últimas temporadas.

Luces en el túnel: El inicio del trabajo en cancha

A pesar de la noticia del retraso, no todo es pesimismo en el campamento de Golden State. El Chef ya ha comenzado con sesiones de trabajo individual en la duela, un paso fundamental en el protocolo de recuperación de la liga. El objetivo del cuerpo técnico y del propio jugador es intensificar los entrenamientos durante la próxima semana para evaluar la respuesta de la articulación ante cargas de movimiento más explosivas.

La ausencia de Curry ha dejado un vacío estadístico y de liderazgo difícil de llenar. Durante este periodo de 20 juegos, los Warriors han tenido que reconfigurar su ofensiva, que sin la amenaza perimetral del histórico número 30, pierde gran parte de su espaciado y fluidez característica.

La baja prolongada de Curry pone a prueba la profundidad del banquillo y la capacidad estratégica de Steve Kerr. Al perder al menos cinco compromisos más, el equipo entra en una zona crítica del calendario donde cada victoria es vital para asegurar un puesto en la postemporada.