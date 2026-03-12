NBA

Stephen Curry estará fuera al menos 10 días más por su lesión de rodilla

La narrativa en el vestuario es clara: sobrevivir este tramo final de rehabilitación para recibir a un Curry en plenitud física de cara a los playoffs

Por

Eimy Carta
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 10:15 am
Stephen Curry estará fuera al menos 10 días más por su lesión de rodilla
Suscríbete a nuestros canales

Las aspiraciones de los Golden State Warriors han recibido un nuevo golpe de realidad. Según fuentes cercanas a la organización, la superestrella y capitán del equipo, Stephen Curry, permanecerá fuera de las canchas por un periodo adicional de al menos 10 días debido a las persistentes molestias en su rodilla.

Esta actualización extiende su ausencia por otros cinco partidos clave, lo que llevará su racha de inactividad a un total de 20 encuentros consecutivos sin vestir el uniforme de los Warriors. Lo que inicialmente parecía un contratiempo menor se ha transformado en una de las ausencias más prolongadas y preocupantes para la franquicia en las últimas temporadas.

Luces en el túnel: El inicio del trabajo en cancha

A pesar de la noticia del retraso, no todo es pesimismo en el campamento de Golden State. El Chef ya ha comenzado con sesiones de trabajo individual en la duela, un paso fundamental en el protocolo de recuperación de la liga. El objetivo del cuerpo técnico y del propio jugador es intensificar los entrenamientos durante la próxima semana para evaluar la respuesta de la articulación ante cargas de movimiento más explosivas.

La ausencia de Curry ha dejado un vacío estadístico y de liderazgo difícil de llenar. Durante este periodo de 20 juegos, los Warriors han tenido que reconfigurar su ofensiva, que sin la amenaza perimetral del histórico número 30, pierde gran parte de su espaciado y fluidez característica.

La baja prolongada de Curry pone a prueba la profundidad del banquillo y la capacidad estratégica de Steve Kerr. Al perder al menos cinco compromisos más, el equipo entra en una zona crítica del calendario donde cada victoria es vital para asegurar un puesto en la postemporada. 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Jueves 12 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?