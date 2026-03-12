Madrid gana la partida y sería la nueva sede para la Finalissima entre Argentina y España

Suscríbete a nuestros canales

Justo cuando todo apuntaba a que la Finalissima llegaba a Miami o simplemente quedaría suspendida a consecuencia del complicado calendario, desde España apuntan que la ciudad de Madrid toma fuerza y sería casi con total seguridad la nueva sede para el partido entre Argentina y España.

El diario AS de España señala que todo esta listo para que Madrid reciba la Finalissima a falta de algunos ajustes de seguridad. El medio europeo además adelanta que el Santiago Bernabeu es el escenario elegido para el gran partido que servirá como previa de la próxima de Copa del Mundo.

Originalmente el plan de la UEFA y la CONMEBOL era llevar a cabo el partido el 27 de marzo en el estadio de Lusail, mismo escenario en el que se vivió la ginal del mundo de 2022, sin embargo, todo el conflicto armado que si vive en Oriente Medio fue suficiente motivo para tomar la decisión de cambiar de sede.