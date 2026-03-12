Real Madrid: Vinícius Jr brilla ante el City con un liderazgo invisible

Suscríbete a nuestros canales

Vinícius Jr firmó una actuación atípica pero determinante en la victoria frente al Manchester City. El brasileño mostró su versión de mayor liderazgo que se le ha visto. Dio indicaciones tácticas, manejó el ritmo del ataque y pudo terminar con una gran noche, pero falló un penal.

Vini a diferencia de otras noches explosivas, el atacante se centró en organizar el repliegue defensivo y guiar los movimientos de sus compañeros. Un rol que a simple vista, parecía que el brasileño estaba desconectado de la intensidad del equipo, pero fue todo lo contrario.

Fue estratégico para la victoria del Real Madrid y una muestra fueron sus conducciones en el segundo y tercer gol. El '7' apoyó a nivel defensivo con presencia más que quite y estuvo fresco para las transiciones en ataque. Vinicius mostró una faceta que agradeció el Santiago Bernabéu.

El brasileño Incluso le indicó a Brahim Díaz en su cambio, que bajará la velocidad al salir. La razón era descontar segundos en el tiempo para terminar antes. Estuvo metido en el partido y si no fuera por su penal fallado hubiese completado una noche histórica desde otro ángulo.

Vinicius Jr y su penal fallado contra el Manchester City

La gran estrella de la noche en el Real Madrid 3-0 Manchester City fue sin duda alguna Federico Valverde. En ese contexto, Vinícius Jr cuando le cometen el penal, ejerciendo como capitán sin brazalete le ofrece la pelota al uruguayo para que marque su cuarto gol.

El todo campista rechaza la petición y el brasileño asume la responsabilidad. Falla el penal y rápidamente pide perdón al Santiago Bernabéu por no poder aportar en el marcador. Un 4-0 que hubiese sido un clave en el ataúd para la remontada de los ingleses en el juego de vuelta.

La respuesta del Bernabéu fue magistral, reconociendo a Vini tras fallar el penal y animándolo con aplausos a no decaer en su juego. El brasileño manejó a sus compañeros con indicaciones, pero también en el ataque y terminó haciendo un trabajo tras bambalinas que no se vio.

Manchester City vs Real Madrid - vuelta de los octavos de Final de la Champions League

La vuelta de los octavos de Final entre Manchester City vs Real Madrid será uno de los duelos más seguidos. Una remontada que los ingleses tendrán que llevar a cabo si quieren avanzar a cuartos de Final; mientras los españoles van a sufrir y a intentar marcar un gol para complicar más las opciones del rival.