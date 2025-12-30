Real Madrid: Brahim y una decisión trascendental en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Brahim Díaz es uno de los futbolistas que más talento tiene del Real Madrid. A lo largo de sus 139 juegos con el equipo blanco ha demostrado ser importante en el club. Sin embargo, no ha tenido los minutos adecuados, teniendo una decisión importante que tomar para lo que sigue en su carrera.

Díaz tendría un acuerdo con el Madrid para extender su vinculación hasta 2030. No hay nada firmado, pero necesita sentirse querido para dar el paso definitivo y renovar; con Carlo Ancelotti a estas alturas tenía 800 minutos, mientras que con Xabi Alonso solo ha disputado 500 minutos.

Esto lleva a Brahim a tomar una decisión trascendental en su carrera: o renueva con el Real Madrid o prueba suerte en otro club. Y hay que tomar en cuenta que la está rompiendo en Marruecos en la Copa África, lo que lo lleva a tener acercamientos de diferentes equipos de Europa.

Brahim Díaz un comodín que no ha explotado Xabi Alonso

Brahim Díaz aporta rapidez, técnica, desgaste y sacrificio, cualidades que lo convierten en un recurso valioso para la rotación del Real Madrid. Sin embargo, nunca ha sido titular habitual y, cuando lo ha sido, factores tácticos han limitado su brillo. El club necesita aprovechar más su perfil polivalente.

El último trimestre de 2025 ha sido complicado para el equipo, con resultados irregulares y bajo rendimiento colectivo. En ese contexto, Brahim podría ofrecer soluciones desde su versatilidad. Su capacidad de definición y velocidad lo hacen un comodín que aún no ha recibido la confianza plena de Xabi Alonso.

Con Rodrygo desaparecido y Vinicius Jr lejos de su mejor nivel, Díaz no ha tenido minutos de calidad pese a su potencial. Aunque sus compañeros destacan en goles y asistencias, el sacrificio contagioso del español-marroquí lo convierte en un activo que el técnico no ha explotado.