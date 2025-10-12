Mundial Sub-20: Marruecos da la sorpresa y elimina a Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Mundial Sub-20 sigue regalando sorpresas, y Marruecos se ha consolidado como la principal revelación del torneo al asegurar su pase a las semifinales.

El equipo africano eliminó a una de las favoritas, Estados Unidos, con una convincente victoria de 3-1 en el encuentro de cuartos de final, poniendo fin al sueño estadounidense en la misma instancia por cuarta ocasión consecutiva.

Los "Jóvenes Leones del Atlas" demostraron una notable solidez táctica y pegada ofensiva para superar a un rival que llegaba con uno de los ataques más prolíficos del campeonato. Con este triunfo, Marruecos iguala su mejor actuación histórica en un Mundial Sub-20 y se instala entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

Los goles que sellaron el triunfo histórico

El partido, disputado en el Estadio Codelco El Teniente Rancagua Sur, fue una batalla intensa que se resolvió gracias a la efectividad marroquí en momentos clave:

El marcador se abrió a favor de Marruecos en el minuto 30 con un tanto de Fouad Zahouani, quien capitalizó la primera llegada de peligro del equipo africano. Estados Unidos consiguió la igualdad justo antes del descanso (minuto 45+6) con un penal convertido por Cole Campbell.

La superioridad marroquí se reflejó en el marcador al minuto 65, cuando el defensor estadounidense Joshua Wynder lamentablemente anotó un autogol al intentar despejar un centro peligroso, devolviendo la ventaja a Marruecos.

La estocada final llegó en el minuto 86 por intermedio de Gessime Yassine, quien aprovechó un error de la defensa estadounidense para sellar la histórica clasificación.

¿Quién será el rival en semifinales?

Con la eliminación de Estados Unidos, Marruecos se une a Argentina y Colombia en la lista de semifinalistas. Ahora, los africanos esperan conocer a su rival, que saldrá del último cruce de cuartos de final que enfrenta a dos potencias europeas: Noruega y Francia.

El próximo desafío para los "Leones del Atlas" será el miércoles 15 de octubre, un duelo que promete ser electrizante y en el que Marruecos buscará avanzar por primera vez a la gran final del Mundial Sub-20.