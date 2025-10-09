Mundial Sub 20: ¿Cuándo serán los enfretamientos de cuartos de final?

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial Sub-20 que se disputa en Chile entra en su recta decisiva y ya tiene definidos seis de los ocho equipos que estarán en los cuartos de final. España, México, Argentina, Colombia, Noruega y Francia aseguraron su presencia tras superar con solvencia sus compromisos de octavos, mientras que los dos cupos restantes se definirán entre Estados Unidos e Italia, y Marruecos y Corea del Sur.

Los jóvenes talentos de estas selecciones han dejado en claro que el futuro del fútbol mundial está en buenas manos. Goles espectaculares, partidos cerrados y un alto nivel competitivo han marcado la pauta en un torneo que, jornada tras jornada, gana más emoción y expectativa.

Los duelos que definirán a los semifinalistas

La acción de los cuartos de final comenzará el sábado 11 de octubre, cuando España se enfrente a Colombia a las 3:00 de la tarde (hora de Venezuela), en un choque entre dos estilos muy distintos: el toque europeo frente a la garra sudamericana. Más tarde, a las 6:00 de la tarde, México y Argentina protagonizarán otro clásico regional con sabor a revancha y talento joven.

El domingo 12 de octubre se completará la jornada con los últimos dos cruces. A las 3:00 p. m., se medirán el ganador entre Estados Unidos e Italia contra el vencedor de Marruecos y Corea del Sur, mientras que a las 6:00 p. m., Noruega se verá las caras con Francia en un duelo que promete ser de alta intensidad y calidad técnica.

Con grandes selecciones en competencia y un nivel de juego que no ha decepcionado, el Mundial Sub-20 sigue ofreciendo espectáculo y emoción. Los vencedores de esta fase avanzarán a las semifinales, donde el sueño del título estará más cerca que nunca. Todo apunta a que Chile vivirá un cierre vibrante con el futuro del fútbol mundial brillando en cada estadio.