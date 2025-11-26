Muere reconocida influencer y tres días después su novio bajo circunstancias sospechosa

Suscríbete a nuestros canales

El internet se estremeció con el caso de la influencer Lima Gina hallada sin vida en Quezon City, Filipinas, por su novio Iván César Ronquillo, quien días más tarde también falleció.

Fue el domingo 16 de noviembre, cuando el joven de 24 años encontró el cuerpo sin vida de su novia dentro de su habitación, Iván llamó a los servicios de emergencia para ser trasladada a un hospital lo antes posible, sin embargo, era demasiado tarde.

Dentro de la vivienda se halló evidencias como medicamentos y marihuana que podrían estar asociadas a la muerte de la influencer Lima Gina. De acuerdo a un informe emitido por los médicos, la joven de 23 años presentaba líquidos en los pulmones, congestión cardíaca y algunas lesiones menores que no eran determinantes.

A pesar de este informe preliminar, las autoridades están a la espera de los resultados de exámenes toxicológicos e histopatológicos.

Sale a luz video de Lima Gina sin vida

Horas después del horrible hallazgo, el novio de la creadora de contenido publicó un video de ella sin vida en la habitación, mientras lloraba desconsolado por su pérdida. El material causó un rechazo inmediato de la comunidad 2.0, asegurando sin pruebas que grabar a su pareja en ese estado era “sospechoso”.

Novio de la influencer hallado muerto

Tres días más tarde, Iván César Ronquillo, novio de la influencer fue encontrado sin signos vitales en las escaleras de su residencia. Este nuevo giro, sacude a las autoridades, quienes ahora están bajo presión para esclarecer el deceso de Lima Gina.

A pesar de los señalamientos por parte de los seguidores y usuarios en redes sociales hacia el joven, autoridades confirmaron que no estaba siendo considerado como sospechoso del caso y, aunque la información preliminar determina que no hubo intervención de terceras personas harán su respectiva investigación en su muerte.

Su padre lamentó públicamente el desenlace y aseguró que la presión digital empeoró la situación emocional de su hijo.