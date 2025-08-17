Asesinan a tiros a reconocido influencer por presunto vínculo delictivo

Suscríbete a nuestros canales

El influencer mexicano Camilo Ochoa, conocido en redes como 'El Alucín' fue asesinado a los 42 años dentro de su residencia, ubicada en la colonia Lomas de Cuernavaca, en Morelos, México.

'El Alucín' fue encontrado por sus propios familiares en el baño de su casa con impactos de bala a las 17:00 horas, cuando llegaron los paramédicos era demasiado tarde: el influencer ya no tenía signos vitales.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Morelos, Camilo Ochoa tenía vínculos cercanos con una célula criminal, incluso, fue señalado como uno de sus miembros. Hasta el momento se desconoce de qué grupo delictivo se trata.

Las primeras versiones sugieren que el ataque fue un acto directo. Un hombre no identificado entró a la residencia con capucha, vestido con una sudadera gris y pantalón de mezclilla para disparar contra el creador de contenido y luego escapar en un vehículo Chevrolet blanco.

'El Alucín', popular en redes sociales

Con más de 280 mil seguidores en YouTube, 'El Alucín' fue ganando relevancia en las plataformas al presumir haber sido parte del narcotráfico y sus supuestos vínculos con 'La Chapiza', grupo relacionado con los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán dentro del Cártel de Sinaloa.

Además, en sus videos hablaba de la inseguridad que vive México, en especial en su estado natal. Todo esto pudo haber contriubuido a su brutal asesinato.