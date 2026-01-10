Sara Carbonero es ingresada a la UCI: Esto dijo Iker Casillas sobre su salud

Suscríbete a nuestros canales

La comunicadora española, Sara Carbonero, vivió un inicio de año lleno de preocupación luego de que un fuerte dolor abdominal la obligara a ser ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote, recibir inmediata atención médica que terminó con ella en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La noticia no solo prendió alarmas entre sus seguidores, sino que también generó reacciones de figuras cercanas, entre ellas su exesposo y padre de sus hijos, Iker Casillas, quien ofreció declaraciones para enviar un mensaje de tranquilidad.

Sara Carbonero sufre episodio inesperado

Carbonero, de 41 años, se encontraba disfrutando de unos días de descanso en La Graciosa, una de las islas que forman parte del archipiélago canario, junto a su pareja José Luis Cabrera, su amiga íntima Isabel Jiménez y un grupo de amigos cuando comenzó a sentirse mal de manera repentina.

Inició como una indisposición abdominal pero se convirtió en una visita urgente al hospital el 2 de enero, donde los médicos, tras evaluar su estado, decidieron proceder con una intervención quirúrgica de urgencia para determinar la causa del dolor.

A pesar del susto que esto provocó, los médicos compartieron desde el principio que la situación estaba bajo control y que no se trataba de algo relacionado con su historial de salud anterior cuando fue diagnosticada con cáncer de ovario.

Durante varios días, Carbonero permaneció ingresada en la UCI, donde los especialistas pudieron monitorizar de cerca su recuperación postoperatoria. Según reportes, la periodista estaba despierta y en evolución favorable, lo que finalmente permitió que, días después, fuera trasladada a planta médica.

Iker Casillas

En medio de la preocupación general, Iker Casillas, exfutbolista y exmarido de Sara, no dudó en ofrecer sus primeras declaraciones a la prensa sobre la situación.

A la salida de unos juzgados en Madrid, el exportero aseguró con una sonrisa que la española se encontraba “bien” y que no había motivo para alarmarse.

Casillas explicó que no había viajado a Lanzarote para estar con ella en ese momento debido a las complicaciones logísticas propias de las fechas festivas, pero subrayó que Carbonero estaba “muy bien acompañada” por su pareja actual, sus amigos y su familia en la isla.

“En cuanto pueda, vendrá a Madrid”, agregó con optimismo. La relación cordial entre la expareja que se separó en 2021 y quienes comparten la crianza de sus dos hijos ha sido clave durante este proceso, demostrando que en momentos críticos la familia se mantiene unida.