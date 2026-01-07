MLB: ¿Llegará Carlos Beltrán al Salón de la Fama en 2026?

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia la inmortalidad en el beisbol de las Grandes Ligas parece haber despejado sus obstáculos más difíciles para el puertorriqueño Carlos Beltrán. Tras tres años de ascenso constante en las votaciones, el exjardinero central se posiciona como el favorito indiscutible para encabezar la Clase 2026 de Cooperstown.

El ascenso imparable de Carlos Beltrán en las papeletas

Desde su debut en las boletas de la Asociación de Escritores de BEisbol de América (BBWAA) en 2023, la candidatura de Beltrán ha experimentado un crecimiento notable. Lo que comenzó con un 46.5% de apoyo (una cifra sólida pero afectada por la sombra del escándalo de robo de señas de los Astros de 2017) se ha transformado en una tendencia arrolladora.

En 2024, su respaldo saltó al 57.1%, y para el ciclo de 2025 alcanzó un impresionante 70.3%. Esta última cifra lo dejó a tan solo 19 votos del 75% necesario para la elección. Históricamente, casi todos los jugadores que superan la barrera del 70% sin ser elegidos logran entrar al año siguiente, lo que convierte a 2026 en el año "D" para el boricua.

Los números que respaldan su entrada a Cooperstown

Más allá de la política de votos, las estadísticas de Beltrán son las de un jugador de élite absoluto. Con un bWAR de 70.1, se ubica entre los ocho mejores jardineros centrales de la historia, compartiendo estatus con leyendas ya inmortalizadas. Sus credenciales incluyen:

435 cuadrangulares y 2.725 hits.

Miembro del exclusivo club 400-300 (Mays, Dawson, Bonds y Rodríguez)

Nueve selecciones al Juego de Estrellas y 3 Guantes de Oro.

Un OPS de 1.021 en postemporada, uno de los más altos en la historia de octubre.

¿Por qué 2026 es el año ideal?

La boleta de 2026 presenta una ventaja para Beltrán: la falta de nuevos candidatos "unánimes". A diferencia de años anteriores donde figuras como Ichiro Suzuki o CC Sabathia acapararon la atención, los nuevos integrantes de la lista para 2026, como Cole Hamels o Ryan Braun, no tienen la fuerza estadística para eclipsar a los que regresan. Esto permite que los votantes concentren sus esfuerzos en saldar deudas pendientes con jugadores como Beltrán y Andruw Jones.

El factor del perdón y el legado puertorriqueño

El principal freno en la carrera de Beltrán hacia el Salón de la Fama fue su rol en los Astros de Houston durante 2017. Sin embargo, el consenso entre los periodistas ha girado hacia la valoración de sus 20 temporadas de excelencia previa.

De concretarse su entrada, Carlos Beltrán se uniría a Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez como el sexto puertorriqueño en el Templo de los Inmortales.