MLB: Kyle Tucker es la sorpresa de la agencia libre 2026

Kyle Tucker se mantiene como la gran sorpresa de la agencia libre 2026. Aunque era considerado el jugador número uno del mercado desde noviembre, sigue sin contrato en enero. La cautela de los equipos está siendo clave en este periodo de mercado, con pelotero top sin firmar.

Una salida posible sería un contrato corto, similar al de Alex Bregman en 2025, con cifras cercanas a 40 millones anuales. Dodgers aparecen como candidatos naturales para este tipo de acuerdo, mientras Azulejos condiciona su interés a la renovación o no de Bo Bichette.

Azulejos de Toronto ya cuentan con una alineación poderosa y no necesitan hipotecar su nómina en otro bateador de élite. Firmar a Tucker con un contrato largo sería un riesgo innecesario, incluso con resultados inmediatos. La tendencia apunta a acuerdos más contenidos para 2026.

La cautela de Grandes Ligas en la agencia libre 2026

En 2024 la firma de Shohei Ohtani por 700 millones generó un efecto dominó inmediato, y en 2025 ocurrió lo mismo con el contrato récord de Juan Soto por 765 millones. Sin embargo, en 2026 el mercado ha cambiado: los equipos muestran cautela con los bateadores élite.

Aunque Kyle Schwarber y Pete Alonso ya firmaron acuerdos, estos no han sido determinantes ni condicionaron al resto de jugadores. La falta de contratos multimillonarios refleja un giro en la estrategia de las franquicias, que prefieren esperar antes de comprometer grandes cifras.

Números de Kyle Tucker en su carrera en MLB

Kyle Tucker ha tenido una carrera importante a lo largo de su carrera. Con Astros de Houston tuvo años formidables siendo un bateador élite en la liga. Su llegada a Cachorros de Chicago solo confirmó su gran nivel de juego en otra liga, ahora le toca afrontar su nueva realidad con un contrato alto por firmar.

Números de Tucker en su carrera:

- 769 juegos, 2741 turnos, 456 anotadas, 748 hits, 160 dobles, 20 triples, 147 jonrones, 490 impulsadas, 363 boletos, 498 ponches, 119 bases robadas, .273 promedio, .358 OBP, .507 SLG, .865 OPS