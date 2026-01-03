MLB: Los Astros refuerzan su rotación con el as japonés Tatsuya Imai

Suscríbete a nuestros canales

Los Astros de Houston han dado un golpe sobre la mesa en el mercado de agentes libres al concretar la firma del lanzador derecho japonés, Tatsuya Imai. El equipo anunció oficialmente el acuerdo este viernes, marcando el inicio de la carrera del serpentinero nipón en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Detalles del contrato y cláusulas

El pacto entre Imai y la organización de Houston es por tres años e incluye cláusulas de rescisión (opt-outs) después de las campañas de 2026 y 2027, lo que le otorga al jugador flexibilidad según su rendimiento.

En términos económicos, el contrato del lanzador de 27 años tiene un valor máximo de 63 millones de dólares. Según informó Chandler Rome de The Athletic, el salario base comienza en 18 millones de dólares anuales, con la posibilidad de escalar hasta los 21 millones por temporada mediante incentivos basados en la cantidad de entradas lanzadas.

Este acuerdo sitúa a Imai con el tercer promedio anual (AAV) más alto para un lanzador japonés en su debut en MLB, superado únicamente por las históricas firmas de Yoshinobu Yamamoto y Masahiro Tanaka.

Dominio total en la NPB

Imai llega a Estados Unidos tras consolidarse como uno de los abridores más dominantes de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB). La temporada pasada, con los Seibu Lions, registró una impresionante efectividad de 1.92 y un promedio de 9.8 ponches por cada nueve entradas en un total de 163.1 episodios laborados.

Durante sus ocho campañas con los Lions, el derecho acumuló una efectividad vitalicia de 3.15 y un WHIP de 1.27, demostrando una consistencia que atrajo el interés de equipos como los Yankees de Nueva York, los Medias Blancas de Chicago y los Orioles de Baltimore.

Arsenal de élite para la rotación de Houston

Con una estatura de 5 pies 11 pulgadas, Imai destaca por su potencia en el montículo. Su bola rápida se mantiene constantemente en la zona media de las 90 millas por hora, habiendo alcanzado un tope de 99 mph. Su repertorio se complementa con un slider de élite y una combinación engañosa de cambio de velocidad y splitter (tenedor), herramientas diseñadas para generar abanicos en el máximo nivel.

El nuevo panorama de los Astros

La llegada de Imai es estratégica para Houston. Tras la salida de Framber Valdez hacia la agencia libre, los Astros necesitaban un brazo de jerarquía para la parte alta de su rotación. El japonés se unirá a un sólido grupo de abridores que incluye a:

Hunter Brown

Cristian Javier

Lance McCullers Jr.

Mike Burrows

Para abrir espacio al lanzador nipón en el roster de 40 hombres, la gerencia de los Astros designó para asignación al derecho Kaleb Ort. Con este movimiento, Houston reafirma su intención de mantenerse como el rival a vencer en la División Oeste de la Liga Americana.