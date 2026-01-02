MLB: Manny Machado acecha el top 3 de líderes activos en jonrones

Suscríbete a nuestros canales

Manny Machado es de los peloteros dominicanos con mayor regularidad de las Grandes Ligas. El dominicano en sus 14 temporadas en la liga ha registrado 369 jonrones; una cantidad brutal que lo acerca al top 3 de los peloteros activos con más cuadrangulares en Las Mayores.

El pelotero de Padres de San Diego está encaminado a los 500 jonrones para el momento de su retiro. Sin embargo, está a solo tres vuelacercas de alcanzar el top 3 entre peloteros en activo con más jonrones de la MLB. Solo tiene por delante a: Stanton, Trout y Goldschmidt.

Con la temporada 2026 próxima a comenzar, Machado tiene la oportunidad de arrebatar la tercera posición y reafirmar su impacto latino en Grandes Ligas. El legado del dominicano pasará por su regularidad, sus brutales números y la condición de líder en sus respectivos equipos.

Top 10 de jugadores en activos con más jonrones en Grandes Ligas

Si hablamos de referentes del jonrón entre jugadores en activo, debemos pensar en Aaron Judge. Ahora bien, el pelotero de Yankees de Nueva York no es el número 1 de la lista, aunque sea el principal jonronero de los últimos 5 años en Las Mayores.

Top 10 jugadores en activo con más jonrones en MLB:

Giancarlo Stanton: 453 HR Mike Trout: 404 HR Paul Goldschmidt: 372 HR Manny Machado: 369 HR Aaron Judge: 368 HR Freddie Freeman: 367 HR Bryce Harper: 363 HR Nolan Arenado: 353 HR Kyle Schwarber: 340 HR Carlos Santana: 335 HR

José Ramírez será parte del top 10 dentro de poco

José Ramírez es el pelotero número 18 con más jonrones entre peloteros en activo con 285. Está a solo 50 cuadrangulares del top 10 y probablemente sea parte del mismo dentro de poco. Debe mantener la regularidad, pero su proyección indica que terminara su carrera con 500+ HR.