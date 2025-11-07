MLB: Manny Machado volvió a ganar el Bate de Plata en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Manny Machado es uno de los peloteros mejor valorados de Grandes Ligas en la actualidad. Siempre ha destacado por su férrea defensa, pero tiene una ofensiva oportuna y determinante para ganar. En ese contexto, en 2025 volvió a ganar el Bate de Plata, repitiendo el galardón de 2024.

Machado ganó el Bate de Plata por tercera vez en su carrera. El tercera base había ganado 2 Guantes de Oro con Orioles de Baltimore; pero con el equipo californiano ya tiene tres Bates de Plata; mostrando su versión más ofensiva y determinante con Padres de San Diego.

El pelotero dominicano tuvo una campaña sensacional con números bastante importantes: 169 hits, 33 dobles, 27 jonrones, 95 impulsadas, .275 de promedio y .460 SLG. Guió en momentos importantes a Padres en su camino a la postemporada, aunque luego cayó el rendimiento del equipo.

¿Cuántos peloteros dominicanos de la tercera base han ganado el Bate de Plata?

Solo cuatro tercera base dominicanos han ganado el Bate de Plata en la historia de MLB. José Ramírez lidera la lista con cinco galardones, seguido por Adrián Beltré (4), Manny Machado (3) y Rafael Devers (1). Todos dejaron huella ofensiva en sus respectivas franquicias.

Dominicanos tercera base que ganaron el Bate de Plata:

José Ramírez - 5 títulos: 2017, 2018, 2020, 2022, 2024 Adrián Beltré - 4 títulos: 2004, 2010, 2012, 2013 Manny Machado: - 3 títulos: 2020, 2024, 2025 Rafael Deves - 1: 2021

Manny Machado el primer Padre con tres Bates de Plata desde Tony Gwynn

Manny Machado se convirtió en el primer jugador de los Padres en ganar tres Bates de Plata desde Tony Gwynn. El legendario jardinero obtuvo siete galardones entre 1984 y 1997, pero ningún otro pelotero de la franquicia había alcanzado tres hasta la irrupción ofensiva del dominicano.