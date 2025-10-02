MLB: Manny Machado igualó la serie con poderoso cuadrangular ante Cachorros

Suscríbete a nuestros canales

Manny Machado dio un golpe encima de la mesa de los Cachorros de Chicago con un cuadrangular. El dominicano no perdonó un pitcheo mal colocado y lo envió a las gradas del jardín izquierdo; forzando el juego 3 y decisivo de la Serie de Comodín para Padres de San Diego.

Machado: "De eso se trata la postemporada", no necesitó decir mucho más, con una frase dejó claro que esto es para los que están preparados para competir al más alto nivel. La ofensiva de San Diego despertó tras un Juego 1 apagado con los bates de Tatis Jr y Arráez congelados.

Padres y Cachorros se juegan el pase a la Ronda Divisional donde los espera Cerveceros de Milwaukee. Ambos equipos son diferentes en sus estilos, pero San Diego saca ventaja por la configuración de su bullpen. Morejón, Miller y Suárez dominando cada turno con muchos ponches.

Yu Darvish vs Jameson Taillon - ¿Quién avanzará a la Ronda Divisional?

Padres de San Diego vs Cachorros de Chicago se verán las caras hoy para el Juego 3 de la Serie de Comodín. Yu Darvish vs Jameson Taillon serán los encargados de mantener los ceros en sus cuentas para lograr la victoria más importante de la temporada 2025 de Grandes Ligas.

Darvish, con 38 años y más de 30 aperturas en 2025, ha sido el ancla de una rotación golpeada. Su comando y repertorio siguen intactos. Taillon, por su parte, cerró fuerte la temporada y ofrece un perfil más agresivo, ideal para un juego de vida o muerte en Wrigley Field.

Ambos lanzadores deben tener control emocional y ejecutar con solidez. Padres confía en la experiencia de Yu y su conexión con el bullpen. Cachorros apuestan por la energía de Jameson y el respaldo de su afición. El duelo define el ganador, pero también el fracaso de la temporada.

Números de Yu Darvish & Jameson Taillon en 2025

Ambos lanzadores han tenido un rendimiento positivo, sin ser exagerados. No alcanzaron el tope de su potencial, por las lesiones y un sin fin de problema que tuvieron durante el año. Sin embargo, estarán en el Juego 3 de Serie de Comodín; aplicando lo aprendido en este 2025.

Números de Darvish en 2025:

- 15 juegos, 15 aperturas, 5-5, 5.38 efectividad, 72.0 entradas, 66 hits, 43 carreras limpias, 14 jonrones, 19 boletos, 68 ponches, 1.18 WHIP

Números de Taillon en 2025:

- 23 juegos, 23 aperturas, 11-7, 3.68 efectividad, 129.2 entradas, 110 hits, 53 carreras limpias, 24 jonrones, 27 boletos, 98 ponches, 1.06 WHIP