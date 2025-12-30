“Stranger Things” se toma el cielo de Las Vegas para anunciar el fin de la saga

Suscríbete a nuestros canales

Las luces del famoso Las Vegas Strip se convirtieron en el escenario de un evento extraordinario lleno de tecnología, entretenimiento y cultura pop para celebrar el adiós de una de las series más icónicas de la última década: “Stranger Things”.

El cielo nocturno de la ciudad del pecado se llenó de imágenes inspiradas en el mundo del Upside Down, cortesía de un espectacular show de drones que anunció el lanzamiento del último tráiler de la serie antes de su esperado final.

Las Vegas se iluminó con "Stranger Things"

La activación visual, organizada por Netflix, sorprendió a fans y espectadores al iluminar el cielo con representaciones de personajes, símbolos y momentos emblemáticos de la serie, transformando el Strip en una pasarela aérea de nostalgia, misterio y emoción.

Este evento es parte de una despedida global en grande para una producción que ha marcado a toda una generación de televidentes.

El show, titulado “One Last Adventure: Las Vegas”, contó con la participación de más de 5,000 drones que recrearon escenas y personajes inolvidables de la saga, desde la clásica camioneta de WSQK hasta el símbolo del Hellfire Club y enfrentamientos con los aterradores demogorgons.

La activación no solo fue visualmente impactante, sino estratégica y marcó el anuncio oficial del lanzamiento del avance final de la temporada (y de la serie), programado para estrenarse el 30 de diciembre, pocos días antes del episodio despedida que llegará en Año Nuevo.

La presencia de Jamie Campbell Bower, quien interpreta al villano Vecna, puso aún más emoción a la experiencia, reforzando el misterio y la anticipación entre los fans, quienes vieron el evento como un adelanto cinematográfico y simbólico del cierre de una epopeya televisiva.

Un show tecnológico sin precedentes

Según informes, este espectáculo pudo haber sido uno de los shows de drones más grandes realizados en Estados Unidos en apoyo a una serie televisiva, consolidando a “Stranger Things” no solo como un fenómeno narrativo, sino también como uno cultural y tecnológico.

Los drones formaron imágenes estáticas y realizaron animaciones dinámicas que representaron acción, suspenso y simbolismo de la trama de Hawkins, provocando aplausos y asombro entre el público que se congregó para presenciar la experiencia bajo las luces brillantes de la ciudad.