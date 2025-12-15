‘Stranger Things 5’: revelan emocionante tráiler del segundo volumen

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno de Netflix, Stranger Things se encuentra en la recta final al ser revelado el adelanto de la segunda parte de la quinta y última temporada. Con poco más de dos minutos de duración ha sido suficiente para elevar las expectativas y teorías del fandom con el final de la serie.

Será el 25 de diciembre cuando la plataforma de streaming estreno los episodios 5, 6 y 7, para continuar con las hazañas de los protagonistas Eleven, Dustin Henderson, Will Bryers, Mike Wheller, Lucas Sinclair y, ver el desenlace de personajes como Max Mayfield, y Vecna, el villano de toda esta historia.

‘Stranger Things 5’ Volumen 2

El tráiler de Stranger Things 5 Volumen 2. Inicia con Will reflexionando sobre la aparición de sus poderes en un momento de vida o muerte. Además, continúa con Max y Holly tratando de escapar de los recuerdos de Vecna.

“Todo este tiempo, todo lo que habíamos pensado sobre el otro lado fue un gran error”, es la frase que podría poner en dudo todo lo que se pensaba del Upside Down, dicha por Dustin (Gaten Matarazzo).

Por otro lado, vemos a Eleven pedir ayuda a una hermana Ocho para acabar de una vez por todo con Vecna y poner fin a años de horror en Hawkins.

Cabe destacar que el volumen 3 se emitirá el 31 de diciembre y será proyectado en cines en Estados Unidos.

Episodios de ‘Stranger Things 5’

Volumen 1 — 26 de noviembre de 2025

Episodio 1: La misión (1 hora, 8 minutos)

La misión (1 hora, 8 minutos) Episodio 2: La desaparición de … (54 minutos)

La desaparición de … (54 minutos) Episodio 3: La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos)

La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos) Episodio 4: Hechicero (1 hora, 23 minutos.

Volumen 2 — 25 de diciembre de 2025

Episodio 5: Electrochoque

Electrochoque Episodio 6: La huida de Camazotz

La huida de Camazotz Episodio 7: El puente

Volumen 3 — 31 de diciembre de 2025