Farándula

‘Stranger Things 5’: revelan emocionante tráiler del segundo volumen

Por

Kleimar Reina
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 03:32 pm

Esta segunda parte se dividirá en tres episodios decisivos para la serie que se estrena el próximo 25 de diciembre

El fenómeno de Netflix, Stranger Things se encuentra en la recta final al ser revelado el adelanto de la segunda parte de la quinta y última temporada. Con poco más de dos minutos de duración ha sido suficiente para elevar las expectativas y teorías del fandom con el final de la serie.

Será el 25 de diciembre cuando la plataforma de streaming estreno los episodios 5, 6 y 7, para continuar con las hazañas de los protagonistas Eleven, Dustin Henderson, Will Bryers, Mike Wheller, Lucas Sinclair y, ver el desenlace de personajes como Max Mayfield, y Vecna, el villano de toda esta historia.

‘Stranger Things 5’ Volumen 2

El tráiler de Stranger Things 5 Volumen 2. Inicia con Will reflexionando sobre la aparición de sus poderes en un momento de vida o muerte. Además, continúa con Max y Holly tratando de escapar de los recuerdos de Vecna.

“Todo este tiempo, todo lo que habíamos pensado sobre el otro lado fue un gran error”, es la frase que podría poner en dudo todo lo que se pensaba del Upside Down, dicha por Dustin (Gaten Matarazzo).

Por otro lado, vemos a Eleven pedir ayuda a una hermana Ocho para acabar de una vez por todo con Vecna y poner fin a años de horror en Hawkins.

Cabe destacar que el volumen 3 se emitirá el 31 de diciembre y será proyectado en cines en Estados Unidos.

Episodios de ‘Stranger Things 5’

Volumen 1 — 26 de noviembre de 2025

  • Episodio 1: La misión (1 hora, 8 minutos)
  • Episodio 2: La desaparición de … (54 minutos)
  • Episodio 3: La trampa de Turnbow (1 hora, 6 minutos)
  • Episodio 4: Hechicero (1 hora, 23 minutos.

Volumen 2 — 25 de diciembre de 2025

  • Episodio 5: Electrochoque
  • Episodio 6: La huida de Camazotz
  • Episodio 7: El puente

Volumen 3 — 31 de diciembre de 2025

  • Episodio 8 (Final): The Rightside Up (Este lado)

Lunes 15 de Diciembre de 2025
