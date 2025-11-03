Millie Bobby Brown denuncia acoso y maltrato en el set de ‘Stranger Things’

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días del estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’, una denuncia sacude la producción de Netflix. Millie Bobby Brown acusó a David Harbour de acoso y maltrato durante el rodaje de la exitosa serie.

Según Daily Mail, el documento detalla episodios de comportamiento inapropiado por parte de Harbour hacia Brown, sin embargo, no fue señalado de conducta sexual inapropiada. La queja se presentó poco antes del inicio de las grabaciones de la quinta temporada de la serie.

“Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso y maltrato antes de que comenzaran las grabaciones de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró varios meses”, informó una fuente.

La actriz que interpreta a Eleven habría grabado las escenas de la producción en compañía de un presentante personal, mientras que, al actor de 50 años, se le abrió una investigación dentro del set, pero, se desconoce el resultado de la misma.

La estrecha relación entre Millie Bobby Brown y David Harbour

Millie Bobby Brown y David Harbour habían gozado de una estrecha relación dentro y fuera de las cámaras. En el podcast ‘That Scene with Dan Patrick’ el actor comentó cómo era su vínculo con la joven de 21 años.

“Millie y yo siempre hemos tenido una relación especial porque la conocí cuando era muy joven, antes de que llegara toda esta fama. Tengo un sentimiento muy protector hacia ella. Me preocupa mucho, me preocupa la fama y todo lo que debe enfrentar”, comentó.

En ‘Stranger Things’, Bobby le da vida a Eleven, y David a Jim Hopper, su figura paterna.