Javier Castellano a tiro de lograr esta cifra histórica en Estados Unidos

Esta semana otra jornada de carreras en el meeting Belmont At The Big A en el Hipódromo de Aqueduct, donde el jinete venezolano Javier Castellano quien ha ganado numerosos premios y carreras desde que llegó a Estados Unidos en 1996, tendrá bajo su mando un total de 14 compromisos de montas.

Javier Castellano: Belmont At The Big A Aqueduct a punto de lograr las 900 victorias

Desde el 06 hasta el 08 de este mes, el látigo zuliano miembro del Salón de Fama del hipismo norteamericano Castellano tendrá la posibilidad de conquistar marca histórica de 900 triunfos en Stakes en su carrera profesional en la Unión Americana.

Para la jornada de este jueves 06 tiene cinco compromisos sin carreras tipo Stakes; luego el día viernes 07 tendrá igualmente un total de cinco montas entre ellas dos pruebas tipos Stakes: El Central Park Stakes a la altura de la séptima del programa y el Stewart Manor Stakes, en la novena competencias.

Para finalizar, el día sábado 08 de este mes, el cuatro veces ganador del Eclipse Award tendrá cuatro compromisos entre ellas: Dwyer Stakes valorado en $200.000, el Hill Prince Stakes (G3) con un premio a repartir de $200.000 y el Long Island Stakes (G3) de $250.000.

Sobre su campaña en el país del norte, Castellano tiene acumula 79 victorias en lo que va de este 2025 y 5.906 de por vida, con una producción para sus conexiones de más de 400 millones de dólares.