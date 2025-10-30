¡Sorprendente! Javier Castellano jinete venezolano hace una reveladora noticia

Suscríbete a nuestros canales

Javier Castellano, reconocido jockey de gran trayectoria, representa un verdadero ejemplo a seguir no solo para las generaciones más jóvenes de jinetes e integrantes del mundo hípico en todo el planeta, sino también para aficionados y profesionales de todas las edades. Su carrera, caracterizada por la dedicación, el talento y la perseverancia, lo ha colocado como una figura emblemática dentro del deporte de las carreras de caballos.

Recientemente, el propio Castellano, quien es miembro distinguido del Salón de la Fama y ha sido honrado en cuatro ocasiones con el prestigioso premio Eclipse al mejor jockey en Estados Unidos, anunció un proyecto significativo que marcará un hito en su vida personal y profesional durante los próximos meses.

Javier Castellano una leyenda en el mundo hípico

El jockey venezolano, José Javier Castellano, anunció un nuevo proyecto por sus redes sociales. Esta iniciativa estará profundamente ligada a la profesión que ha desempeñado con pasión y compromiso con una carrera de 30 años, cuando comenzó a forjar su camino en el mundo de las carreras hípicas. A través de este proyecto, Castellano buscará no solo continuar su legado en las pistas, sino también inspirar y apoyar a futuras generaciones en el mundo hípico, consolidando su impacto como un referente clave en esta apasionante disciplina deportiva.

Castellano comenzó su carrera como piloto en 1996 en los hipódromos de Santa Rita y La Rinconada en Venezuela. En junio de 1997 se mudó a los Estados Unidos, donde compitió en pistas de carreras del sur de Florida hasta 2001, cuando se trasladó al norte para competir en el circuito de carreras del estado de Nueva York.

Javier Castellano, el látigo venezolano, comunicó en su cuenta personal de X la mañana del jueves 30 de octubre que publicará un libro autobiográfico para conmemorar sus tres décadas como jinete en carreras de caballos.

El tuit dice lo siguiente: “Me complace anunciar que me asociaré con mi cuñado, @KevinMeyocks para gestionar mi libro. ¡Estamos entusiasmados con esta nueva etapa y listos para empezar a trabajar! Tengo muchas ganas de terminar en Nueva York y luego dirigirme a Gulfstream para el campeonato en La Florida”

En la actualidad, Javier Castellano tiene 5.906 victorias de por vida en Estados Unidos, desde su arribo a tierras norteñas desde 1997. Además, tiene 999 victorias en pruebas de Stakes de las cuales 500 han sido de Grado.

En ocasión a correrse esta semana la edición Breeders’ Cup, Javier Castellano es el jinete venezolano con más victorias, con un total de 12.