¡No lo sabías! Javier Castellano quien es el jockey venezolano con más victorias en las Breeders’ buscará otra para su haber

Este fin de semana se estarán disputando 14 carreras de las Breeders’ Cup y tenemos como atractivo principal la participación de jinetes y entrenadores venezolanos que buscarán colocar su nombre en la historia dentro del Campeonato de Criadores en Estados Unidos. Javier Castellano, quien es el jockey de Venezuela con más victorias dentro de esta gesta deportiva, tendrá la oportunidad de llevar tres ejemplares en el hipódromo de Del Mar

Javier Castellano, ganador de cuatro premios Eclipse y miembro del Salón de la Fama es el jockey venezolano más ganador de carreras de la Breeder’s Cup, con un total de 12. Para la presente edición el jinete zuliano contará con tres compromisos de monta. El viernes lo hará sobre Heeer’s Johnny para el entrenador Raymond Handal, en la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1) con una bolsa de un millón de dólares.

Heeer’s Johnny, tendrá como rivales a Gstaad, un potro que ha terminado segundo en tres carreras consecutivas, la más reciente el 11 de octubre en la Dewhurst (G1) de siete furlongs. Alcanza la milla por primera vez. Además, Hey Nay Nay, Bottas y Argos, que están muy parejos en el morning line.

Breeders' Cup Juvenile Turf (G1)

En la jornada sabatina. Javier Castellano tendrá los compromisos de Bring Theband Home y Patriot Spirit, en la Breeders’ Cup Turf Sprint y Breeders’ Cup Sprint, respectivamente. En la BC Turf Sprint (G1) tendrá fuerte rivales en Ag Bullet, ganador consecutivo para Baltas en Jaipur (G1) en Saratoga y Ladies Turf Sprint (G2) en Kentucky Downs, se enfrenta a Motorious, cuya racha ganadora de tres carreras para Phil D'Amato incluye Joe Hernández (G2), Daytona (G3) y Green Flash Handicap (G1).

Breeders' Cup Turf Sprint (G1)

Acto seguido, en la Breeders’ Cup Sprint (G1), Javier Castellano le toca guiar al ejemplar Patriot Spirit, Michael Campbell, en esta prueba que contará con dos millones de dólares en premio a repartir. Este hijo de Constitution es un macho de cuatro años ganador de seis carreras. Propiedad de George Mellon viene de ganar el Vosburgh S. (G3) el pasado mes de septiembre en el Belmont at the Big A. con el mismo Javier Castellano.

La Breeders’ Cup Sprint (G1), contará con la presencia de Straight No Chaser, que intentará repetir en este evento. De igual manera, tendrá la compañía de Bentornato, subcampeón del año pasado, e Imagination, ganador del Campeonato de Velocidad de Santa Anita (G2) de Baffert. Ah, sí. Kopion está lista con sus dos victorias de Grado 1 y dos segundos puestos en stakes de grado este verano.